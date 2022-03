Jogo do Brasil vai passar na Globo? Programação e horário hoje (24/03)

O jogo do Brasil vai passar na Globo hoje? Seleção Brasileira enfrenta o Chile nesta quinta-feira, 24 de março de 2022, a partir das 20h30, jogando no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas Eliminatórias. O canal vai transmitir ao vivo e de graça para todo o Brasil a partida.

Jogo do Brasil vai passar na Globo

A Rede Globo transmite o jogo do Brasil hoje, quinta-feira em 24 de março de 2022, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília. Com isso, o penúltimo capítulo da novela Um Lugar ao Sol só vai começar por volta das 22h30, enquanto o BBB 22 está previsto para 23h15.

Pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira enfrenta o Chile na 17ª rodada em casa, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. De um lado, a equipe anfitriã já está classificada para o Mundial de novembro, enquanto os chilenos ainda brigam pela classificação.

Na TV aberta, através da Globo, sob o comando de Galvão Bueno, com comentários de Júnior e Roger Flores. Este, entretanto, será o último jogo do narrador nas Seleções. O profissional se pronunciou no Twitter que será a sua despedida.

O SporTV, canal da TV fechada da mesma emissora, também vai transmitir o jogo do Brasil hoje com narração de Luiz Carlos Jr e comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho.

Brasil x Chile

Horário: 20h30

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (Todo o Brasil) e SporTV

Último jogo de Galvão Bueno na Globo?

Horas antes da transmissão do jogo do Brasil nesta quinta-feira, o narrador Galvão Bueno se pronunciou através das redes sociais que este será uma transmissão de despedidas.

“Último jogo da Seleção no Brasil antes da Copa!! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da Seleção! Meu último jogo da Seleção no Maracanã em televisão!”.

O profissional da Rede Globo informou que esta será a última partida da Seleção Brasileira que vai narrar no Maracanã.

Confira o anúncio do narrador.

Jogo de despedidas.

Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!!

Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!!

Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!!

Programação da Globo

Confira a programação da Rede Globo nesta quinta-feira. É importante ressaltar que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado do Brasil.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

12:00 Jornal Local

13:00 Globo Esporte

13:30 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Juntos Pelo Acaso

17:05 Vale A Pena ver De Novo – O Clone

18:00 Além da Ilusão

18:40 Jornal Local

19:05 Quanto Mais Vida, Melhor!

19:45 Jornal Nacional

20:30 Futebol

22:30 Um Lugar Ao Sol

23:15 BBB

00:30 Jornal da Globo

01:20 Conversa Com Bial

