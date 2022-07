Confira se o jogo do Corinthians vai passar no SBT hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Jogo do Corinthians hoje vai passar no SBT ao vivo?

Jogo do Corinthians hoje vai passar no SBT ao vivo?

É tudo ou nada para o Timão na Libertadores! Neste momento, o torcedor só quer saber se o jogo do Corinthians hoje vai passar no SBT para não perder nenhum lance. Nesta terça, 5 de julho, a equipe paulista enfrenta o Boca Juniors em clássico sul-americano com promessa de bom futebol às 21h30 (Horário de Brasília). Jogando em La Bambonera, em Buenos Aires, o confronto é válido pelas oitavas de final.

No primeiro confronto das oitavas, Boca Juniors e Corinthians não saíram do zero a zero jogando na capital paulista.

Jogo do Corinthians hoje vai passar no SBT?

Sim, o jogo do Corinthians hoje vai passar no SBT a partir das 21h30, nove e meia da noite, no horário de Brasília. O time paulista enfrenta o Boca Juniors pela partida de volta das oitavas de final na Libertadores.

Pode comemorar torcedor, porque o jogo do Timão vai ser transmitido na televisão aberta! Para todos os estados do país, a emissora de Silvio Santos exibe o futebol logo após o capítulo inédito da novela Poliana Moça. A narração fica por conta de Téo José, com comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e análise de arbitragem de Nadine Basttos.

Basta sintonizar o canal e curtir todas as emoções da Libertadores na noite desta terça-feira! Lembrando que a partida é decisiva, onde quem vencer está classificado para as quartas.

Para o torcedor que não pode assistir o jogo do Corinthians hoje na TV, a opção de acompanhar através do site da emissora está disponível.

Sem cobrar nenhum centavo, o portal da emissora (www.sbt.com.br) retransmite as imagens da Libertadores ao vivo para todos os usuários que querem acompanhar pelo celular, tablet e computador.

Outra opção é o aplicativo do SBT Vídeos, disponível para Android e iOS no celular e tablets.

Escalação do jogo do Corinthians hoje

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Marcos Rojo, Izquierdo, Fabra, Advíncula; Varela, Fernández, Óscar Romero, Zeballos; Villa e Benedetto. Técnico: Sebastián Battaglia. O time argentino não tem novas baixas para o jogo desta terça-feira.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, João Victor, Lucas Piton, Raul, Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz, Giuliano; Gustavo Mantuan e Róger Guedes. Maycon, Paulinho, Willian, Gil, Renato Augusto, Fagner, Adson e Junior Moraes estão fora do confronto da Libertadores hoje.