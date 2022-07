Horário do jogo do Corinthians hoje na Libertadores (05/7)

Prepare o coração torcedor corintiano! Fique de olho para saber onde assistir e qual é o horário do jogo do Corinthians hoje na Libertadores! Nesta terça-feira, 5 de julho, a equipe paulista enfrenta o Boca Juniors no jogo de volta das oitavas, em La Bambonera, em Buenos Aires. Com transmissão pela TV aberta, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

No primeiro jogo das oitavas, Corinthians e Boca ficaram no empate sem gols jogando em São Paulo, casa do Timão. Quem vencer vai enfrentar Flamengo ou Tolima nas quartas de final.

Qual é o horário do jogo do Corinthians hoje x Boca Juniors

O horário do jogo do Corinthians hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília. O SBT, Conmebol TV e o Site do SBT vão transmitir o jogo do Boca Juniors e Corinthians nesta terça, 5 de julho, pelas oitavas da Libertadores a partir das nove e meia da noite.

Com transmissão pela TV aberta, o SBT exibe para todos os estados do Brasil o confronto da Libertadores nesta terça, totalmente de graça. Téo José vai comandar o microfone na narração, enquanto Emerson Sheik, Mauro Beting e Nadine Basttos comentam.

Outra opção é o canal da Conmebol TV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura da Claro/Net, Sky e DirecTV GO. Pelo valor de R$39,90 por mês, o torcedor pode ter direito a transmissão. Além disso, os aplicativos Now e Sky Play também exibem.

Já o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite as imagens do canal de graça no site para todos os usuários.

ESCALAÇÃO – horário do jogo do Corinthians hoje

Escalação do Boca Juniors: Rossi; Marcos Rojo, Izquierdo, Fabra, Advíncula; Varela, Fernández, Óscar Romero, Zeballos; Villa e Benedetto. O técnico Sebastián Battaglia não tem novas baixas para o jogo desta terça.

Escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, João Victor, Lucas Piton, Raul, Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz, Giuliano; Gustavo Mantuan e Róger Guedes. Já Vitor Pereira, técnico do Timão, segue sem contar com Paulinho, Willian e Gil.

Como estão as equipes na temporada?

BOCA JUNIORS: O Boca Juniors vem de derrota para o Banfield no fim de semana, pelo Campeonato Argentino. Por isso, terá de dar a volta por cima se quiser se classificar para as quartas de final da Libertadores em busca de mais um título em sua história.

No primeiro jogo contra o Timão, o Boca ficou no empate sem gols. Agora, jogando em casa, promete contar com o apoio da sua torcida fanática para empurrar o elenco e pressionar os adversários. Como não tem desfalques no confronto decisivo, o Boca deve vir com tudo. Pelo grupo E, o elenco argentino terminou em primeiro lugar com dez pontos, marcando três vitórias, um empate e duas derrotas, tendo marcados apenas cinco gols, mas sofrido também cinco.

No Campeonato Argentino, o Boca ocupa a 11ª posição com nove pontos na segunda fase da temporada.

CORINTHIANS: Do outro lado, o Corinthians tentará driblar o fato de jogar em La Bambonera, casa do Boca, e principalmente a pressão dos rivais dentro de campo para se classificar para as quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo, o Timão deixou a desejar com o desempenho e por isso o técnico Vitor Pereira deve manter a escalação 100% titular na Argentina.

O Corinthians terminou em segundo lugar do grupo E com nove pontos, colecionando duas vitórias, três empates e uma derrota, marcando apenas quatro gols, com um sofrido em toda a competição. Já no Brasileirão o elenco paulista segue na 4ª posição da tabela de classificação com 26 pontos, com sete vitórias, cinco empates e três derrotas.

O início de temporada foi muito bom para o clube, mas o grupo perdeu a força com o passar das rodadas, perdendo a liderança para o seu maior rival, o Palmeiras. Na Copa do Brasil, enfrenta o Santos nas oitavas de final.

Além do horário do jogo do Corinthians hoje, confira no vídeo como foi a primeira partida das oitavas.

