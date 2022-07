Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol na TV no domingo (10/7)

Confira a programação completa de futebol neste domingo, 10 de julho, com todas as transmissões

O torcedor vai ficar por dentro de todos os jogos de hoje ao vivo para assistir! Neste domingo, 10 de julho de 2022, uma agenda com futebol nacional e também internacional está disponível para aqueles que amam o esporte, começando pela manhã e seguindo até a noite com muita disputa. Confira todos os jogos de hoje e onde assistir cada um deles.

Tem muito futebol na programação dos jogos de hoje ao vivo. Pela manhã, as divisões do Brasileirão na A, C e D apresentam confrontos decisivos e importantes, além de estaduais que ainda acontecem neste domingo, pelo início da temporada. Já no internacional o Campeonato Argentino continua na segunda fase.

Acompanhe o guia completo dos jogos de hoje ao vivo na TV que o portal DCI preparou para você.

Jogos de hoje ao vivo na TV – futebol no Brasil

Coritiba x Juventude – Brasileirão Série A

Horário: 11h

Onde assistir: Premiere

Corinthians x Flamengo – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo e Premiere

Atlético MG x São Paulo – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Santos x Atlético GO – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Fortaleza x Palmeiras – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Cuiabá x Botafogo – Brasileirão Série A

Horário: 19h

Onde assistir: Premiere

Botafogo SP x Ypiranga – Brasileirão Série C

Horário: 11h

Onde assistir: N Sports

Altos x Brasil de Pelotas – Brasileirão Série C

Horário: 15h

Onde assistir: N Sports

São José x Vitória – Brasileirão Série C

Horário: 17h

Onde assistir: DAZN

Volta Redonda x Mirassol – Brasileirão Série C

Horário: 18h

Onde assistir: N Sports

Atlético CE x Remo – Brasileirão Série C

Horário: 19h

Onde assistir: DAZN

Nova Venécia x URT – Brasileirão Série D

Horário: 11h

Onde assistir: InStat TV

Perolas Negras x Cianorte – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Aimoré x Próspera – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Azuriz x São Luiz – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Castanhal x Pacajus – Brasileirão Série D

Horário: 15h30

Onde assistir: InStat TV

Iporá x Brasiliense – Brasileirão Série D

Horário: 15h30

Onde assistir: InStat TV

São Raimundo RR x Rio Branco – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Jacuipense x CSE – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

ASA x Santa Cruz – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Anápolis x Operário VG – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Ação MT x Costa Rica – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Oeste x Portuguesa RJ – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Pouso Alegre x Inter de Limeira – Brasileirão Série D

Horário: 17h

Onde assistir: InStat TV

Humaitá x Porto Velho – Brasileirão Série D

Horário: 19h

Onde assistir: InStat TV

América RN x Crato – Brasileirão Série D

Horário: 19h

Onde assistir: InStat TV

Bahia x Botafogo – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Vasco x Fluminense – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Ceará x UDA – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Real Ariquemes x Iranduba – Brasileirão Feminino A2

Horário: 16h30

Onde assistir: Eleven Sports

Legião x Toledo – Brasileirão Feminino A3

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports

VF4 x União RN – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Flamengo de São Pedro x Ipatinga – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Atlético GO x Santos – Brasileirão Sub 20

Horário: 10h

Onde assistir: Sem transmissão

Palmeiras x Ceará – Brasileirão Sub 20

Horário: 11h

Onde assistir: SporTV

Botafogo x Fortaleza – Brasileirão Sub 20

Horário: 15h

Onde assistir: Sem transmissão

São Paulo x América MG – Brasileirão Sub 20

Horário: 16h

Onde assistir: BAND

Juventus x Portuguesa – Copa Paulista

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Desportivo Brasil x Rio Claro – Copa Paulista

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Penapolense x São Carlense – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Taquaritinga x Joseense – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Jogos de hoje ao vivo na TV – futebol internacional

Bélgica x Islândia – Eurocopa Feminina

Horário: 13h

Onde assistir: Star +

França x Itália – Eurocopa Feminina

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN e Star +

Racing x Independiente – Campeonato Argentino

Horário: 15h30

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

River Plate x Godoy Cruz – Campeonato Argentino

Horário: 20h30

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Independiente del Valle x Cumbayá – Campeonato Equatoriano

Horário: 16h

Onde assistir: Star +

Macará x Emelec – Campeonato Equatoriano

Horário: 18h30

Onde assistir: Star +

Barcelona de Equador x Delfín – Campeonato Equatoriano

Horário: 20h30

Onde assistir: Star +

Peñarol x Fénix – Campeonato Uruguaio

Horário: 18h30

Onde assistir: Star +

Você também vai gostar de ler:

Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP da Áustria 2022

Copa América Feminina jogos do Brasil: quando começa, horários e onde assistir jogos

Confrontos das quartas de final da Libertadores 2022