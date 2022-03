Jogos de hoje ao vivo: horário do futebol e onde assistir na TV (13/03)

O tradicional domingo de futebol, neste 13 de março de 2022, apresenta grandes confrontos no cenário nacional e internacional, para o torcedor acompanhar na TV e também online durante todo o dia. A seguir, confira quais são os jogos de hoje na TV ao vivo e onde assistir.

Jogos de hoje na TV ao vivo – 13/03/2022

Uma programação completamente diversificada vai acontecer neste domingo, no futebol nacional e internacional.

No Brasil, o futebol feminino apresenta confrontos do Brasileirão enquanto os Estaduais continuam em todo o vapor na temporada, prontos para descobrir quem serão os campeões do ano. Já no futebol pelo mundo, os torcedores podem acompanhar os grandes embates no Campeonato Italiano, Inglês e até mesmo Francês.

Dessa maneira, confira onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Brasileirão Feminino

Santos x São José – 11h – Youtube do Santos

Cresspom x Flamengo – 15h – Youtube do Cresspom

ESMAC x Internacional – 15h – Youtube do Internacional e Youtube do ESMAC

Avaí Kindermann x Cruzeiro – 15h – Sem transmissão

Campeonato Paulista

Mirassol x São Paulo – 16h – Record, Premiere, Paulistão Play

Palmeiras x Santos – 18h30 – HBO Max e Estádio TNT

Botafogo x Novorizontino – 20h30 – HBO Max, Estádio TNT, HBO Max e Estádio TNT

Ituano x RB Bragantino – 20h30 – Premiere e Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Linense x Oeste – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Juventus x São Bento – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa Santista x Lemense – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Velo Clube x São Caetano – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

Matonense x Comercial – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Votuporanguense x Sertãozinho – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Barretos x Marília – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Madureira – 11h – PPV do Cariocão Play

Vasco x Rezende – 16h – Record, Twitch e PPV do Cariocão Play

Audax x Botafogo – 16h – PPV do Cariocão Play

Campeonato Mineiro

Caldense x Athletic Club – 10h – TV da Federação Mineira de Futebol e TV NSPORTS

Villa Nova x Patrocinense – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol e TV NSPORTS

Cruzeiro x Pouso Alegre – 17h30 – O Tempo Sports

Campeonato Baiano

Atlético de Alagoinhas x Juazeirense – 16h – TV Educativa da Bahia e Youtube

Bahia de Feira x Doce Mel – 18h30 – TV Educativa da Bahia e Youtube

Campeonato Catarinense

Chapecoense x Concórdia – 16h – TV NSports

Avaí x Brusque – 18h30 – TV NSports

Campeonato Paranaense

Londrina x Athletico-PR – 11h – TV NSports

São Joneense x Operário – 15h30 – TV NSports

Cianorte x Coritiba – 18h30 – TV NSports

Campeonato Goiano

Goiás x CRAC – 16h – Eleven Sports

Anápolis x Iporá – 16h – Eleven Sports

Campeonato Maranhense

São José x Iape – 15h30 – Eleven Sports

Tuntum x Pinheiro – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Mato-Grossense

União Rondonópolis x Luverdense – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Costa Rica x União – 16h – Eleven Sports

Chapadão x Operário MS – 16h – Eleven Sports

Dourados x Naviraiense – 16h – Eleven Sports

Águia Negra x Coxim Atlético Clube – 16h – Eleven Sports

Campeonato Potiguar

Potiguar de Mossoró x ABC – 16h – Eleven Sports

Globo x América-RN – 16h – Eleven Sports

Campeonato Amazonense

Operário x Princesa – 15h30 – Barezão Play

Manauara x Manaus – 15h30 – Barezão Play

Iranduba x Nacional – 15h30 – Barezão Play

Campeonato Acreano

Independência x Galvez – 15h – Eleven Sports

Adesg x Vasco – 17h – Eleven Sports

Campeonato Capixaba

Rio Branco VN x Serra – 15h – Eleven Sports

Campeonato Paraibano

Campinense x Treze – 16h – PPV do Jornal da Paraíba

Atlético-PB x Sousa – 16h – PPV do Jornal da Paraíba

Campeonato Piauiense

Corisabbá x Oeirense – 15h45 -Eleven Sports

Campeonato Rondoniense

Pimentense x Genus – 16h15 – Eleven Sports

Campeonato Sergipano

Boca Júnior x Itabaiana – 15h15 -Eleven Sports

Falcon x Atlético Gloriense – 16h -Eleven Sports

Jogos de futebol hoje pelo mundo – futebol internacional

Campeonato Inglês

Chelsea x Newcastle – 11h – ESPN

Leeds x Norwich – 11h – Star +

Everton x Wolves – 11h – Star +

West Ham x Aston Villa – 11h – Star +

Southampton x Watford – 11h – Star +

Arsenal x Leicester – 13h30 – ESPN

Campeonato Inglês Feminino

Brighton x Arsenal – 15h45 – Star +

Campeonato Italiano

Fiorentina x Bologna – 08h – Star +

Verona x Napoli – 11h – Star +

Udinese x Roma – 14h – Star +

Atalanta x Genoa – 14h – Star +

Torino x Inter de Milão – 16h45 – Star +

Campeonato Italiano Feminino

Empoli x Roma – 10h30 – Star +

Campeonato Alemão

Bayer Leverkusen x Colônia – 11h30 – OneFootball

Eintracht Frankfurt x Bochum – 13h30 – OneFootball

Borussia Dortmund x Arminia – 13h30 – OneFootball

Greuther Furth x RB Leipzig – 15h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Hannover x Nuremberg – 09h30 – OneFootball

FC Ingolstadt x Schalke – 09h30 – OneFootball

Karlsruher x Jahn – 09h30 – OneFootball

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Sevilla – 10h – ESPN 4

Betis x Athletic Bilbao – 12h15 – ESPN 4

Real Sociedad x Alavés – 14h30 – ESPN 4

Barcelona x Osasuna – 17h – ESPN

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Eibar x Amorebita – 12h – Star +

Sporting Gijón x Tenerife – 12h- Star +

Alcórcon x Huesca – 14h15 – Star +

Campeonato Francês

PSG x Bordeaux – 09h – ESPN

RC Strasbourg x Monaco – 11h – Star +

Angers x Reims – 11h – Star +

Metz x Lens – 11h – Star +

Clermont x Lorient-Bretagne – 11h – Star +

Lyon x Rennes – 13h – Star +

Stade Brestois x Olympique – 16h45 – ESPN 4

Campeonato Português

Marítimo x Vitória – 12h30 – Sem transmissão

Porto x Tondela – 15h – Star +

Braga x Gil Vicente – 17h30 – Sem transmissão

Campeonato Holandês

Utrecht x PSV – 10h30 – Star +

Zwolle x Feyenoord – 12h45 – Star +

Campeonato Argentino

River Plate x Gimnasia La Plata – 19h15 – ESPN 4

Estudiantes x Boca Juniors – 21h30 – ESPN 4

Campeonato Sul-Americano Sub-17

Brasil x Chile – 18h – SporTV

Colômbia x Paraguai – 20h30 – SporTV 2

Copa da Escócia

Dundee FC x Rangers – 13h – Star +

Campeonato Grego

Panathinaikos x AEK – 14h30 – Star +

Campeonato Equatoriano

Orense x 9 de Octubre – 16h – Star +

Universidad Católica x Macará – 18h30 – Star +

Gualaceo x Emelec – 21h – Star +

MLS

Atlanta United x Charlotte FC – 18h – DAZN

NY Red Bulls x Minnesota United – 20h – DAZN

Campeonato Uruguaio

Nacional x Montevideo City – 19h30 – Star +

Campeonato Chileno

Audax Italiano x Palestino – 20h30 – Star +

Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Puebla – 20h – Star +

Você também vai gostar de ler:

Campeonato Australiano 2022: como assistir, times e como funciona

Lista de convocados da Seleção Brasileira para Eliminatórias de março