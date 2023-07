Terra e Paixão: Daniel morre na novela ou não?

O trágico futuro de Daniel é um dos assuntos mais comentados sobre a novela Terra e Paixão desde que a morte do personagem de Johnny Massaro foi apontada na trama. Falta pouco para o público acompanhar a cena em que o rapaz vai se despedir do folhetim de Walcyr Carrasco. Mas fica o questionamento, ele morre mesmo ou não?

Morte de Daniel em Terra e Paixão é definitiva

Daniel vai morrer no capítulo desta quinta-feira, 6 de julho, na novela Terra e Paixão. A morte do herdeiro de Antônio (Tony Ramos) já foi confirmada pela emissora e pelo elenco, então não tem mais volta. O filho de Irene (Gloria Pires) sofrerá um grave acidente de carro depois de uma briga feia com Caio (Cauã Reymond), que revelou que a madrasta foi prostituta no passado e que o verdadeiro pai do advogado é Ademir (Charles Fricks).

Para quem gosta de uma bela teoria de conspiração e se pergunta se de fato o rapaz irá morrer na novela ou se há chances de Daniel retornar em algum momento em Terra e Paixão para uma vingança, a resposta é que o ator Johnny Massaro já se despediu definitivamente da história.

As últimas cenas de Daniel em Terra e Paixão já foram gravadas e o ator encerrou sua participação no folhetim. Para se ter um exemplo, no final de junho, Barbara Reis, que interpreta Aline e vive um romance com personagem na novela, publicou uma foto nos stories do Instagram em homenagem a despedida do rapaz da trama. "Nossa última cena gravada juntos Johnny Massaro. Você é imenso. Obrigada por toda a sintonia", escreveu.

Além disso, as entrevistas que Johnny Massaro tem dado sobre o assunto indicam que de fato sua saída da história é conclusiva. No programa Encontro, na última terça-feira, 4 de julho, o ator brincou que passou por um processo de "luto" com a morte do personagem na novela e esteve no estágio de negação sobre sua saída da produção. Depois algum tempo, ele enfim acabou aceitando a situação: "agora estou na fase de beleza, acontece, vamos embora". personagens.

O ator também revelou que descobrir sobre a morte de Daniel em Terra e Paixão foi uma surpresa para ele, pois aceitou trabalhar na novela de Carrasco sem antes ter lido a sinopse com todo o resumo da trama. Por estar envolvido em outro trabalho, ele não teve tempo de conferir a história completa de seu personagem e só descobriu que o advogado morria quando chegou ao primeiro encontro de elenco do folhetim, quando o ator Charles Fricks (Ademir) lamentou o acidente de carro do rapaz no folhetim.

"Falei: o que? eu morro? Implorei para o Walcyr não me matar, mas enfim", comentou em tom de bom humor durante a entrevista no programa da Globo, em que também disse que mesmo fora do folhetim continuará acompanhando a história e os próximos passos dos personagens.

Após a morte de Daniel, Caio se sentirá muito culpado. Afinal, o rapaz sai descontrolado e acaba batendo o carro por conta de todas as revelações que o irmão joga em sua cara após descobrir que ele está com Aline (Barbara Reis). Por isso, ele acabará tomando atitudes inesperadas nos próximos capítulos de Terra e Paixão.

Procurado por Graça (Agatha Moreira), que pedirá para casar com ele após ficar sem noivo, o personagem de Cauã Reymond vai acabar aceitando partir para o altar com a interesseira, no intuito de garantir que o filho de Daniel crescerá com um pai em casa. O que Caio não sabe é que na verdade o bebê é do delegado Marino (Leandro Lima) e faz parte de um plano de Agatha e sua família para arrancar dinheiro dos La Selva.

