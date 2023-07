Caio casa com Graça em Terra e Paixão?

Caio foi surpreendido por Graça (Agatha Moreira) após a morte de Daniel em Terra e Paixão. A loira pediu para que o cunhado assuma seu filho com o falecido e se case com ela. Agora, o personagem de Cauã Reymond terá uma decisão difícil em mãos. Será que ele se casa mesmo ou não?

Caio vai pedir Graça em casamento em Terra e Paixão

A princípio, Caio vai rejeitar a ideia de se casar com Graça. Porém, nos próximos capítulos, o rapaz vai voltar atrás na decisão e acabará ficando noivo da cunhada na novela Terra e Paixão. Isso acontecerá porque ele começará a ser atormentado por ligações e mensagens do celular do irmão que acabou de morrer e se deixará levar pela culpa.

Tudo começará no capítulo deste sábado, 8 de julho, segundo adiantam os resumos. Caio receberá uma mensagem que diz: "irmão, cuida do meu filho". Ele também passará a receber ligações estranhas e ficará intrigado. O herdeiro de Antônio La Selva (Tony Ramos) vai então procurar pelo antigo aparelho de Daniel (Johnny Massaro) e destruirá o telefone.

No entanto, mesmo com o telefone destruído, Caio continuará recebendo as ligações e mensagens de Daniel, o que ele pensará que vem do além. Com a situação paranormal, Graça aproveitará para mentir para o cunhado e dirá que encontrou o ex-noivo em sonho e que ele lhe pediu que ela ficasse com Caio.

Com o sobrenatural lhe perseguindo, Caio finalmente chegará a uma conclusão e pedirá Agatha em casamento no capítulo da próxima quinta-feira, 13 de julho. Ele deixará claro para a moça que só estará fazendo isso pelo irmão, mas seguirá em frente com a ideia.

Os resumos oficiais da emissora mostram até a terceira semana de julho e até lá Caio e Graça permanecerão noivos, mas ainda não subirão ao altar. Ainda não há confirmação de que Caio de fato vai se casar com a cunhada, mas ao que tudo indica a possibilidade é grande, pois ele estará muito focado em cumprir sua promessa de cuidar do filho de Daniel ao lado da loira. Nos próximos capítulos, ele até pedirá a ajuda de Luigi (Cadete Rainer) para se tornar um homem mais fino, com boas maneiras e a se portar melhor após firmar noivado com Graça.

Veja também - Agatha está viva em Terra e Paixão?

Sem Daniel e Caio: e como ficará Aline?

Sem Daniel no caminho, agora seria o momento perfeito para que Caio conseguisse fisgar o coração de Aline (Barbara Reis), mas o personagem de Cauã Reymond seguirá outro rumo e ficará noivo de Graça. E como fica a viúva? Mesmo se Caio não noivasse com Graça, Aline deixará claro nos próximos capítulos que não quer saber do herdeiro.

Ainda ressentida com a perda do amado, a mocinha terá uma conversa com o rapaz e dirá que ele nunca seriam felizes juntos por causa da morte de Daniel. Com isso, não haverá triângulo amoroso entre ela, Graça e Caio. Além disso, a dupla terá problemas nos próximos passos da trama, quando o primogênito for alvo de uma armação de Irene (Gloria Pires).

Após perder sua safra devido ao incêndio causado por Irene, Aline aceitará um empréstimo de Caio. No entanto, quando Irene descobrir sobre a ajuda financeira que o enteado dará para a professora, ela conseguirá invadir a conta do herdeiro e desviar o dinheiro que iria para Aline. Quando a mocinha perceber que não foi feito nenhum depósito para ela, se sentirá enganada pelo rapaz.

A megera irá ainda mais longe e ficará cara a cara com Aline, no intuito de selar um trato com ela. A vilã prometerá descobrir o verdadeiro interesse de seu marido nas terras de Aline e em troca ela quer que a viúva fique longe do enteado, o que a mocinha acabará aceitando.

Durante este período, Aline será incentivada a se aproximar de outro homem, Jonatas (Paulo Lessa), rapaz que sempre a amou e nos próximos capítulos ficará solteiro ao terminar com Nina (Kizi Vaz).

Leia também - Síndrome rara é segredo de Petra em Terra e Paixão