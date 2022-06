Jornalista em Pantanal chega para dar um golpe em Zé Lucas

A jornalista em Pantanal vai chegar para causar na vida de Zé Lucas (Irandhir Santos). Ela se chama Érica e é interpretada pela atriz Marcela Fetter. A personagem vai parecer bem intencionada no começo, mas em breve vai armar um golpe para tentar colocar as mãos na herança do primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Quem é a jornalista em Pantanal?

A jornalista em Pantanal, Érica, vai chegar na fazenda de Zé Leôncio para fazer uma reportagem sobre o bioma. Ela quer entender o que está acontecendo na região, o motivo para tantas queimadas e garimpos.

A personagem é filha do deputado Ibraim, interpretado por Dan Stulbach. Os dois, na verdade, são bastante interesseiros. Eles vão tentar dar um golpe em Zé Lucas para que consigam ficar com parte da fortuna do rei do gado.

Primeiro, Ibraim fará com que Zé Lucas comece a se interessar por política e tenta trazer o peão para seu lado. No entanto, será sua filha Érica quem vai enganar o primogênito.

Ela viverá um breve romance com o peão enquanto estiver no bioma. Apaixonado, o personagem de Irandhir Santos vai se entregar ao amor que sente pela loira, sem saber que o interesse dela é apenas em sua fortuna. Depois de concluir sua investigação, Érica voltará para São Paulo.

Tempos depois, ela retornará ao Pantanal acompanhada de seu pai – ela dirá para José Lucas que está grávida do rapaz. Ibraim vai encurralar o peão na parede e fazer com que ele assuma a criança.

Zé Lucas propõe se casar com Érica e constituir uma família com ela – ele acha que assim conseguirá impressionar José Leôncio e conseguirá engatar uma carreira na política com a ajuda do futuro sogro. Porém, a cerimônia não sairá como planejada. Quando o peão e a jornalista em Pantanal estiverem prestes a subir no altar, ele descobrirá que a gravidez é falsa e que ela tentou lhe aplicar o famoso “golpe da barriga”.

Quem é Marcela Fetter?

Marcela Fetter tem 26 anos e é do Rio Grande do Sul. Ela trabalha como modelo desde os 17 anos, quando deixou sua cidade natal para morar em São Paulo.

Além de modelar, ela também passou a seguir a carreira de atriz. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 2015, quando interpretou a lutadora Paula em Malhação: Seu Lugar no Mundo. Depois, ela participou da minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora, em 2018.

Pantanal será o terceiro papel de Marcela na televisão. A personagem deve entrar na trama nas próximas semanas, mas a atriz já apareceu em alguns vídeos dos bastidores da novela ao lado de Dira Paes, Selma Egrei, Lucas Leto, Camila Morgado e Murilo Benício.

Ela também faz sucesso no Instagram. Marcela tem mais de 600 mil seguidores e atua como influenciadora digital, postando conteúdo sobre beleza, moda e cliques ao lado do noivo, Rodrigo Lima.

Final de Érica e José Lucas

O golpe da barriga de Érica não dará certo e ela não se casará com José Lucas. Nem ela e nem seu pai conseguirão colocar as mãos na fortuna do herdeiro.

Isso porque José Lucas ficará com Irma (Camila Morgado). A ruiva será abandonada com um filho para criar por Trindade (Gabriel Sater) e voltará a se interessar pelo primogênito de José Leôncio. Ele também desistirá de Juma (Alanis Guillen) e Marcela, e ficará ao lado da tia de Jove (Jesuíta Barbosa).

Jove irá assumir os negócios da família e contará com a ajuda de José Lucas de Nada e Tadeu (José Loreto).

