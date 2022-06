Quem era Zé Lucas na primeira versão de Pantanal em 1990

Paulo Gorgulho, quem era Zé Lucas na primeira versão de Pantanal, fez sucesso em ambas as fases do folhetim de Benedito Ruy Barbosa de 1990 e marcou as telinhas. Um dos nomes mais emblemáticos da produção da Manchete, o ator foi um dos convidados pelo remake da TV Globo a ter a chance de voltar ao universo da novela e ganhou participação nas cenas do começo da trama de 2022. O famoso continua na ativa e em breve aparecerá em uma minissérie.

Por onde anda quem era Zé Lucas na primeira versão de Pantanal

Paulo Gorgulho está com 63 anos de idade e continua com a agenda cheia. O ator tinha 30 anos de idade quando as gravações do folhetim original começaram e completou 31 ao longo do projeto. Na época, Gorgulho já era contratado da Manchete há cerca de três anos. O famoso estreou em 1987 nas telinhas da emissora com a novela Carmen. Pouco depois, em 1989, ele foi o capitão Juarez Távora em Kananga do Japão. Em seguida, ele já foi chamado para Pantanal.

No entanto, a estreia do ator nas telinhas havia aconteceu alguns anos antes, na TV Globo com a minissérie Anarquistas Graças a Deus, em que ele viveu o personagem Hugo.

Após atuar em Pantanal, Gorgulho esteve em mais uma produção da Manchete, a minissérie O Farol (1991), e logo migrou para a TV Globo, em que engatou vários trabalhos. Primeiro, ele interpretou Otávio na O Dono do Mundo, de Gilberto Braga, com Antônio Fagundes e Malu Mader.

Em seguida na emissora, ele esteve em Fera Ferida (1993), Retrato de Mulher (1993), Despedida de Solteiro (1992 – 1993), Decadência (1995), Zazá (1997), Brava Gente (2000 – 2001), O Quinto dos Infernos (2002), Coração de Estudante (2002), Agora é que São Eças (2003) e A Diarista (2004).

Em 2005, quem era Zé Lucas na primeira versão de Pantanal migrou para a Record, emissora que trabalhou durante alguns anos. A estreia do famoso no canal de Edir Macedo aconteceu na novela Essas Mulheres. No ano seguinte, ele foi Alfredo em Bicho do Mato, novela que contou com Almir Sater e Sérgio Reis, que também estiveram em Pantanal de 1990.

Em 2007, Gorgulho atuou em Caminhos do Coração. No ano seguinte esteve em Poder Paralelo (2009), e depois atuou em A História de Ester (2010), Plano Alto (2014), Os Dez Mandamentos (2014), O Rico e Lázaro (2017), Belaventura (2017) e Jesus (2018).

Nos últimos anos, Paulo Gorgulho esteve bastante ativo entre séries. Ele atuou em Conselho Tutelar (2014 – 2018), A Vida Secreta dos Casais (2017 – 2019) e Segunda Chamada (2019 – 2021). Os trabalhos recentes do ator foram o remake de Pantanal (2022) e o filme O Jardim Secreto de Mariana (2021).

Em 2023, o público poderá assistir Paulo Gorgulho na Netflix com a minissérie Todo Dia a Mesma Noite, sobre a tragédia que aconteceu na boate Kiss em 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Entrada de Paulo Gorgulho como Zé Lucas em Pantanal

Gorgulho participou de momentos da primeira fase do folhetim como o personagem de José Leôncio, que duraram cerca de 16 capítulos, e retornou mais tarde na trama como José Lucas de Nada, filho bastardo de Zé Leôncio com a prostituta Generosa. O retorno de Gorgulho ao elenco da novela partiu de incessantes pedidos do público, que queria mais cenas do ator nas telinhas.

Em entrevista ao Yahoo, em junho deste ano, Gorgulho contou que foi surpreendido por Jayme Monjardim (diretor) e autor Benedito Ruy Barbosa na época da novela. O ator foi informado que vários fãs faziam ligações para a emissora pedindo seu retorno e por isso ele precisava voltar. Com isso, José Lucas de Nada ganhou vida.

O retorno de Gorgulho na novela da Manchete aconteceu no capítulo 49. Ele chega na trama como caminhoneiro, mas depois acaba se tornando um peão da comitiva de Túlio e em seguida é contratado na fazenda do pai – Na reprise do SBT, de 2008, a primeira aparição do personagem acontece antes, por volta do capítulo 35, pois a reexibição contou com cortes.

Ao longo da trama, o peão se envolve com Irma, Erika e se apaixona por Juma, que é namorada de seu irmão mais novo. Zé Lucas fica obcecado pela cunhada e tenta abusar dela, mas é interrompido pelo avô, o velho do rio. O romance com Juma não acontece, já com Erika e Irma as coisas foram para frente. Com Erika, Zé Lucas quase se casa, pois acreditava que a moça estava grávida, mas tudo vai por água abaixo quando descobre que foi enganado pela jornalista.

Já Irma é o final feliz do peão. Após a cunhada de Zé Leôncio ter um filho com Trindade, o violeiro com pacto com o diabo vai embora e pede que Zé Lucas cuide da criança e de Irma. Sem Trindade no caminho, Zé Lucas se aproxima cada vez mais da mulher e os dois viram um casal. Na reta final da trama, Zé Lucas pede a amada em casamento e eles terminam felizes.

Na versão de 2022, Zé Lucas de Nada entra na trama depois de sofrer um roubo na estrada e começa a trabalhar com Tulio. Confira:

Quem foi Paulo Gorgulho no remake de Pantanal?

Em 2022, Gorgulho fez uma participação especial na nova versão de Pantanal. O ator apareceu apenas no começo da trama como o peão Ceci. O personagem era um dos membros da comitiva de Joventino (Irandhir Santos) há muitos anos e já está pronto para se aposentar.

Ceci não foi um peão da versão original, o amigo de lida de Joventino foi criado por Bruno Luperi no remake da TV Globo para homenagear Paulo Gorgulho. O papel foi escrito especialmente para ele.

Por conta da grande passagem de tempo entre o começo da novela e o atual ponto da segunda fase, entre três e quatro décadas, Ceci não deve voltar ao folhetim, já que o peão já tinha uma idade avançada na trama. Se Gorgulho for retornar para mais alguma participação especial, nada foi revelado pela emissora até agora.

Após ler sobre quem era Zé Lucas na primeira versão de Pantanal, veja também:

Filhos do Tenório Pantanal 1990: quem interpretou os três rapazes?

Tadeu Pantanal é filho de quem? Relembre a revelação em 1990