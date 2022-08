José Leôncio morre após fugir de exames; relembre tragédia em 1990

Personagem de Claudio Marzo em 1990 e Marcos Palmeira em 2022, José Leôncio morre na versão original da novela, o que também deve acontecer no remake da TV Globo. O final trágico do rei do gado poderia ser evitado se ele seguisse as orientações médicas corretamente, mas o fazendeiro vacila em seus últimos dias e José Leôncio morre no último capítulo da trama. Após passar para o mundo dos mortos, ele realiza um de seus maiores desejos, o de reencontrar o pai.

Como José Leôncio morre no final de Pantanal?

José Leôncio morre no último capítulo de Pantanal de 1990 ao sofrer um infarto fulminante. O momento acontece pouco depois de ele se casar com Filó e torná-la oficialmente sua esposa. Filó é quem encontra o corpo do marido já sem vida em uma das poltronas da sala. Ela acorda após a noite de núpcias e vai atrás do marido. Ao perceber que o fazendeiro está morto, ela começa a gritar e chorar, até que todos aparecem e se chocam com o acontecido.

No entanto, José Leôncio morre por um descuido, pois o desfecho do personagem tinha chances de ser diferente. Isso porque na reta final da novela, o pecuarista começou a se sentir mal e cada vez mais cansado. Ele foi até um médico de São Paulo e fez alguns exames.

Algum tempo depois, o rei do gado recebeu notícias de Ari – o homem do rádio – que informou que os exames do fazendeiro estavam prontos e que o médico havia pedido que ele retornasse com urgência, pois seriam necessários mais uma bateria de exames, devido ao estado de saúde de Zé Leôncio ser preocupante.

Porém, neste mesmo período, surge a oportunidade de Zé Leôncio participar de uma comitiva ao lado dos três filhos para Aquidauana, município de Mato Grosso do Sul que fica cerca de 140km da capital do estado, Campo Grande. Por conta desta oportunidade, que vai realizar um de seus sonhos de viajar ao lado dos herdeiros, ele não retorna a São Paulo para realizar os novos exames.

Pouco antes da comitiva começar, os filhos do fazendeiro descobrem que ele não fez os exames necessários e que o médico está atrás dele. Eles tentam convencer o pai a ceder e cuidar da saúde, mas Zé Leôncio não abre mão de participar da comitiva.

Alguns capítulos se passam e Zé Leôncio se casa com Filó. No dia seguinte, ele acorda passando mal e com uma forte dor no peito. “Que isso? O que tá me acontecendo?”, diz o fazendeiro enquanto caminha até a sala de casa.

Em seguida, ele se senta e reflete: “quando o Joventino acordar, vou pedir para ele me levar para São Paulo. Vou terminar aqueles exames. Sou teimoso mesmo, estava lá, podia ter terminado”. Porém, a dor do personagem só piora e poucos minutos depois José Leôncio morre.

Um funeral é realizado no rio, com o corpo de Zé Leôncio na chalana ao lado dos três filhos. Os demais seguem a chalana em pequenos barcos. Pouco depois, quem assume os negócios da família é Joventino, que conta com Tadeu como seu braço direito.

+ Novela Pantanal: morte, golpe e romance; o que ainda vai acontecer

Encontro com Velho do Rio

Só depois que José Leôncio morre é que o rei do gado consegue finalmente se encontrar cara a cara com o Velho do Rio. Depois de anos sem acreditar que a entidade era realmente Joventino, seu pai que desapareceu anos atrás, ele reconhece que estava errado durante todo esse tempo.

Ele questiona o pai e reclama: “por que nunca [apareceu] pra mim? Eu que sempre chamei o senhor, sempre estive no seu rastro”. “Mas você nunca acreditou”, justifica o Velho do Rio. Zé Leôncio entende a explicação e concorda.

Os dois conversam um pouco e logo o guardião diz que seu momento de descansar chegou. Porém, Joventino alerta que alguém precisa ficar em seu lugar e cuidar de tudo pela região, além da família Leôncio. Assim, José Leôncio se torna o novo Velho do Rio. Ele herda todos os objetos do pai, como a capa e o chapéu, e em seguida Joventino desaparece. Pouco depois, Zé Leôncio se transforma em sucuri e entra no rio.

Quando acaba a novela das 9?

Para ver a cena em que José Leôncio morre na novela de 2022 será necessário aguardar um pouco. De acordo com o jornalista Fefito, do UOL, o folhetim chegará ao fim no dia 7 de outubro, uma sexta-feira. No dia seguinte, sábado (8), será exibido novamente o último capítulo do remake. E partir do dia 10 de outubro (segunda), Travessia entra na grade da emissora – As datas ainda não foram confirmadas pela TV Globo.

A substituta de Pantanal vai ser escrita por Gloria Perez e terá Lucy Alves e Romulo Estrela como protagonistas. As gravações já começaram e a trama abordará a tecnologia na sociedade atual. Veja como está a caracterização dos personagens:

Leia também