Joy morre em Um Lugar ao Sol? Entenda o final da personagem

A personagem de Lara Tremouroux vai sobreviver até o final da trama de Lícia Manzo? A pichadora passará por um momento de tensão nos próximos capítulos da novela das 21h, o que poderá resultar em uma tragédia. Será que Joy morre em Um Lugar ao Sol?

Joy morre em Um Lugar ao Sol após acidente trágico

O final de Joy em “Um Lugar ao Sol” não será nada feliz. A jovem continuará correndo risco ao pichar a cidade e em uma dessas ações a namorada de Ravi cairá de um viaduto e o acidente será fatal.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut no O Globo, tudo vai acontecer depois que Joy descobre a verdadeira identidade de Christian (Cauã Reymond). A pichadora vai presenciar uma briga entre Ravi (Juan Paiva) e Christian e depois colocará o rapaz na parede para descobrir a verdade.

Ravi acabará revelando o segredo do amigo e Joy usará isso para chantagear o marido de Bárbara (Alinne Moraes) para conseguir dinheiro. Com o valor, a jovem decidirá comprar tintas para deixar sua marca em pontos altos da cidade do Rio de Janeiro, mas mal sabe ela que isso resultará em uma tragédia em Um Lugar ao Sol.

Joy tentará pichar um viaduto e pedirá a ajuda de dois amigos para se pendurar em uma corda. A ideia nada segura acaba dando errado e a corda se solta, deixando a moça pendurada pelos pés.

Um dos amigos da namorada de Ravi tentará segurar a garota, mas não terá sucesso. Assim, Joy cai e morre na novela Um Lugar ao Sol. Ravi estará assistindo a cena e ficará desesperado.

O que acontece com Ravi em Um Lugar ao Sol?

Depois que Joy morre em Um Lugar ao Sol, Ravi fica desolado. O rapaz vai passar a criar o filho da dupla, o pequeno Francisco, sozinho. No velório da moça, o fiel escudeiro de Christian vai desabafar com o amigo e contará estar sofrendo pelo filho, que terá “um buraco no peito” agora que crescerá sem mãe.

Ainda não há previsão de quando Joy morre na novela Um Lugar ao Sol, os resumo liberados até agora pela TV Globo, até o dia 31 de dezembro de 2021, mostram a personagem ainda vida. Espera-se que o capítulo do acidente seja exibido apenas em 2022.

