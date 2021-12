Túlio morre em Um Lugar ao Sol? Final do vilão vai alegrar público

Interpretado por Daniel Dantas, o cunhado de Christian (Cauã Reymond) passará por momentos tensos na novela de Lícia Manzo. O vilão vai ficar entre a vida e a morte em mais de uma situação no folhetim das 21h e uma dessas situações poderá ser fatal. Afinal de contas, Túlio morre em Um Lugar ao Sol? Saiba o que ainda vai acontecer!

Túlio morre no final de Um Lugar ao Sol

O vilão Túlio vai ter um final trágico, segundo o que informou a coluna de Patrícia Kogut no O Globo, na madrugada desta terça-feira (14). O personagem do ator Daniel Dantas morrerá no final da novela ao tentar fugir com a amante de helicóptero.

Não foi revelado ainda se Túlio morrerá em um acidente com o helicóptero em Um Lugar ao Sol ou se o destino trágico do personagem será de outra forma. A coluna de Kogut informou ainda que na reta final do folhetim o mau-caráter Túlio não será escolhido como sucessor do sogro (José de Abreu) na Redentor e, por isso, roubará uma grande quantia em dinheiro da empresa e fugirá com Ruth (Pathy Dejesus).

Rebeca (Andréa Beltrão) informará Ilana (Mariana Lima) sobre a morte do marido, que por enquanto não há detalhes de como será. Porém, é bom lembrar que Lícia Manzo criou mais de um final alternativo para Um Lugar ao Sol, assim, existe a possibilidade de autora mudar de ideia e deixar Túlio vivo no desfecho do folhetim.

Susto em Um Lugar ao Sol

No final desta semana, no capítulo de sábado (18), Christian vai encontrar Túlio caído em Um Lugar ao Sol. O rapaz ficará indeciso se chama uma ambulância ou não para o cunhado, já que o personagem de Dantas sabe a verdadeira identidade do farsante.

O capítulo acabará com este gancho, já na segunda-feira (20), o público que acompanha Um Lugar ao Sol verá que Christian decidiu salvar a vida do cunhado e o marido de Rebeca (Andrea Beltrão) receberá atendimento médico.

Atualmente na trama, Júlio tem chantageado Christian:

Quando acaba Um Lugar ao Sol?

Por enquanto, é previsto que Um Lugar ao Sol vai ficar no ar até abril de 2022, porém não se sabe qual o dia exato em que o último capítulo irá ao ar. Então vai demorar um pouquinho para você ver se Túlio realmente morre em Um Lugar ao sol ou não, no total serão exibidos 107 episódios da obra de Lícia Manzo.

Depois que a TV Globo finalizar a exibição de Um Lugar ao Sol, a faixa das 9 será ocupada pelo remake da novela Pantanal.

