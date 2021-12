Bárbara mata Janine em Um Lugar ao Sol? Cena vai confundir público

A personagem de Indira Nascimento tem um grande segredo de Bárbara (Alinne Moraes) em mãos. Por isso, a esposa de Christian (Cauã Reymond) se sentirá ameaçada nos próximos capítulos do folhetim. Será que Bárbara mata Janine para encobrir seus crimes em Um Lugar ao Sol?

Bárbara mata Janine em sonho

Pelo que se sabe até agora, Janine não vai morrer na novela de Lícia Manzo, no entanto, Bárbara mata Janine “de mentirinha”. Ou seja, a vilã imagina toda a cena e se vê tirando a vida da rival, mas tudo não passa de um sonho da filha de Santiago (José de Abreu).

De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut no O Globo, a novela exibirá cenas em que Bárbara mata Janine a sangue frio, com um tiro enquanto a mulher está sentada na mesa de trabalho. Depois disso, a vilã acordará assustada e contará para Christian que teve um sonho.

Janine ficará sem dar as caras por alguns capítulos e por isso o público irá pensar que a moça foi realmente assassinada, mas ainda de acordo com a jornalista, Janine retornará.

Ainda não há previsão de quando a cena em que Bárbara mata Janine em sua imaginação irá ao ar, pelo que é mostrado nos resumos cedidos pela TV Globo até agora, isso só deve ser mostrado em capítulos do ano que vem, pois nestes últimos episódios de 2021, a moça ainda aparece em discussões com a personagem de Alinne Moraes.

Entenda o acordo da dupla

Depois que descobriu que Bárbara levou os créditos pelo conto que Janine escreveu, a personagem de Indira Nascimento ficou revoltada com a filha de Santiago. Apesar de tudo, as duas chegaram a um acordo, Bárbara dá um anel caro para a moça, como uma forma de recompensá-la.

Janine acaba aceitando, no entanto, pouco depois devolve a joia. Ainda necessitada de dinheiro, a moça vai atrás de Bárbara para falar sobre o assunto e também pede que Antônia (Betty Gofman), que sabe toda a verdade, não interfira.

A dupla então começará a “trabalhar” junta, Bárbara propõe que Janine escreva textos, enquanto ela ficará com os créditos. A ricaça dará para Janine seu cartão de crédito e oferecerá esticar o acordo a ponto de os textos virarem um livro. Ainda assim, a mulher ficará com medo de que Janine revele a verdade e por isso a cena em que Bárbara mata Janine em sua imaginação irá acontecer.

