Julia Dalavia é filha de quem? Família de Guta da novela Pantanal

A personagem da atriz Julia Dalavia é filha de quem despreza na novela Pantanal, Tenório, mas pelo outro lado tem o amor e carinho da mãe, Maria Bruaca. Na vida real, a jovem é filha única e tem o apoio dos pais na carreira desde pequena.

A atriz Julia Dalavia é filha de quem?

Julia Dalavia é filha de Márcia Dalavia com o advogado Fernando Dalavia. A jovem é natural do Rio de Janeiro e nasceu em fevereiro de 1998. A atriz já compartilhou com o público que sua mãe é uma grande conselheira e inspiração na carreira.

Para viver a personagem Laila em Órfãos da Terra, em 2019 – que engravida cedo e precisa lidar com a maternidade – a jovem disse na época para a Folha de São Paulo que usou a própria mãe de referência. Além dessa ajuda, ela também contou com o auxílio do pai quando esteve em outra novela, O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018). Por interpretar uma advogada na trama, ela buscou dicas com Fernando, que fez carreira na área.

Em depoimento ao Extra por conta do dia das mães de 2019, Julia comentou que a mãe é sua melhor amiga e que foi a melhor ajuda durante o processo de sair das casa dos pais e encontrar um lugar para morar sozinha.

Carreira de Júlia Dalavia começou na infância

Júlia Dalavia, que é filha de Márcia e Fernando Dalavia, já contou ao site oficial da TV Globo que os pais são bastante liberais e sempre a apoiam em tudo. A vida de artista da jovem é uma dessas conquistas que vieram com o apoio dos pais. A atriz começou a carreira ainda muito nova, aos 5 anos idade.

Nesta época, ela se interessou pelo teatro e começou a se dedicar a arte. Ela também foi modelo, estrelou comerciais de televisão e apareceu em revistas.

Depois de atuar em algumas peças, o primeiro trabalho de Julia na televisão finalmente aconteceu em 2006, aos 8 anos de idade. Ela apareceu no filme O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili e pouco depois no especial Xuxa e as Noviças (2008).

Anos depois, ela também fez sua estreia nos cinemas com Até que a Sorte nos Separe (2012) e Meu Passado me Condena (2013). A estreia de Julia nas novelas aconteceu com Em Família, de 2014. Ela apareceu na primeira fase do folhetim como Helena Proença.

Depois, a jovem ganhou um papel maior em Boogie Oogie (2014 – 2015) e também recebeu espaço na última novela de Benedito Ruy Barbosa, Velho Chico (2016). Após mais novelas e séries no currículo, a primeira protagonista de Julia Dalavia foi Laila Faiek de Órfãos da Terra.

Atualmente a atriz Julia Dalavia vive Guta em Pantanal, personagem que é filha de Tenório (Murilo Benício) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Mãe da ficção

No momento, a atriz Julia Dalavia é filha de Maria Bruaca nas telinhas. Ela é muito diferente da mãe, uma garota para frente, moderna, livre e que sabe o que quer. Ao sair de São Paulo, lugar em que estudava em engenharia, e chegar ao pantanal, a moça começa uma mudança na casa dos pais.

Guta passa a apresentar uma nova dinâmica para a mãe, o que serve de ruptura para a mulher que vive trancada em casa com os afazeres domésticos e é desprezada pelo marido. Sofrida, o refúgio de Maria Bruaca se torna a filha, principalmente depois que descobre que Tenório tem uma segunda família.

Em 1990, os papéis de mãe e filha foram das atrizes Ângela Leal e Luciene Adami. Hoje, a missão de levar a relação para as telinhas é de Isabel Teixeira e Julia Dalavia.

