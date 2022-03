Luciene Adami: por onde anda hoje a Guta da novela Pantanal

Atriz alcançou sucesso com a novela Pantanal no começo da década de 1990.

Sucesso da teledramaturgia brasileira, a novela Pantanal levou muitos atores ainda desconhecidos ao estrelato em 1990. Um desses nomes é o de Luciene Adami, que interpretou a personagem Guta. Com a fama, a atriz gaúcha foi capa da revista playboy na época e depois somou mais algumas obras famosas no currículo.

Por onde anda Luciene Adami hoje?

A eterna Guta da novela Pantanal, Luciene Adami tem atualmente 57 anos de idade e é casada com o português Ricardo Silva há mais de uma década. Após anos morando no estado de São Paulo, em 2019 a atriz retornou ao Rio Grande do Sul, seu estado de origem, e por lá reside até hoje.

Afastada das telinhas desde 2012, neste ano a famosa irá retornar à frente das câmeras com a série Centro Liberdade, em que interpretará a personagem Helena. As gravações do projeto estão sendo realizadas em Porto Alegre, a série terá um total de 10 episódios de 26 minutos e focará no centro comunitário de um bairro da periferia de Porto Alegre, que está prestes a fechar.

Além disso, ao longo dos anos, Luciene Adami também se tornou professora de teatro, ela chegou a dar aula em intuições reconhecidas do meio, como a Casa do Teatro e o Célia Helena Centro de Artes e Educação.

Novelas de Luciene Adami

Quando interpretou Guta na novela Pantanal de 1990, Luciene Adami estava com 26 anos. Este foi o primeiro folhetim do currículo da atriz, antes ela havia atuado em um curta-metragem (1985) e três filmes: Me Beija (1984), Verdes Anos (1984) e Inverno (1983).

Quando conquistou o papel para sua primeira novela, Luciena Adami apresentava um programa na TV Cultura e foi escolhida para viver a personagem Guta, pelo diretor Jayme Monjardim, sem mesmo precisar de testes.

Depois do sucesso de Pantanal, ela esteve em uma capa da playboy e na novela Ana Raio e Zé Trovão, que assumiu o lugar do folhetim de Benedito Ruy Barbosa na programação da TV Manchete.

Em 1994, ela atuou na novela Éramos Seis no SBT e participou de mais algumas produções, até que em 1997 migrou para a Globo e conseguiu um pequeno papel em Malhação.

Após este trabalho, atuou na Record em: Por Amor e Ódio (1997) e Estrela de Fogo (1998). Em 2001 ela retornou ao SBT, em que atuou na novela Pícara Sonhadora como Lúcia. Depois, ela atuou em Metamorphoses (2004), Essas Mulheres (2005) e Cristal (2006).

Depois de uma pausa que durou cerca de 6 anos, ela retornou às telinhas com a novela Avenida Brasil, em que interpretou Cristina. Neste mesmo ano ela atuou na série Mulheres em Transe e então se afastou novamente das câmeras. Agora em 2022 retorna com a série Centro Liberdade.

Final de Guta na novela Pantanal antiga

A personagem Guta na novela Pantanal era filha de Maria Bruaca (Angela Leal) com Tenório (Antonio Petrin) e viveu um romance polêmico com Marcelo (Tarcísio Filho), que até então acreditava ser seu meio-irmão. Porém, no final da novela a jovem conquista um final feliz ao descobrir que Marcelo não é filho de seu pai, pois a amante de Tenório o traiu e teve Marcelo com outro homem. Assim, os dois terminam a novela lado a lado e sem obstáculos.

Nova Guta – Atriz do remake de Pantanal

Em 2022, o papel que foi eternizado por Luciene Adami vai ser interpretado por Julia Dalavia no remake da novela Pantanal, da TV Globo. A atriz de 24 anos é natural do Rio de Janeiro e começou a carreira ainda na infância, aos 8 anos de idade, quando passou a trabalhar no teatro e no cinema.

Julia esteve nas séries Em Família (2014), As Canalhas (2013), Justiça (2016) e Os Dias Eram Assim (2017). Em novelas, ela já apareceu em Velho Chico (2016), Boogie Oogie (2014 – 2015), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018) e Órfãos da Terra (2019).

