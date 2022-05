Juma e Jove ficam juntos em Pantanal? O que acontece no final da novela

Desde que os protagonistas se envolveram, o público está ansiosa para saber se Juma e Jove ficam juntos em Pantanal. Os mocinhos se apaixonam, mas precisam passar pelas diferenças sociais e culturais para que o romance sobreviva. Na trama original, o desfecho foi feliz.

Juma e Jove ficam juntos na novela Pantanal e se casarão em MS

Juma e Jove ficam juntos no final da novela. Se o autor Bruno Luperi seguir o mesmo roteiro da primeira versão do folhetim, os protagonistas se casam e têm uma filha chamada Maria Marruá Leôncio.

Na primeira versão da história, o casamento de Jove e Juma aconteceu no capítulo 115. As mulheres da família de Jove preparam a noiva, que usa o tradicional vestido branco, mas pede para que o noivo esteja presente até mesmo na hora de se arrumar: “cadê o Joventino? Se ele não estiver aqui, eu não vou”.

A cerimônia acontece na fazenda de José Leôncio e gera comentários entre os convidados. “Florzô casando com a onça Marruá, quem diria?”, diz Alcides. No mesmo casamento, também é feita a união de Muda, agora chamada de Maria Rute, e Tibério.

Durante a benção do padre, o Velho do Rio toca um berrante em algum lugar perto dali e chama atenção dos convidados. “Parece meu pai”, diz, José Leôncio.

O casamento de Juma e Jove acontece depois do casal retornar para a região pantaneira. Jove até tentou levar sua amada para o Rio de Janeiro, mas a protagonista não se adaptou ao modo de vida na cidade grande. O rapaz cede ao pedido da amada e eles acabam voltando para a pacata vida na tapera.

Filha de Jove e Juma

A filha de Jove e Juma se chama Maria Marruá Leôncio. O parto da filha do casal é muito parecido com o de Jove, quando Madeleine deu á luz ao filho de Zé Leôncio. A protagonista estará sozinha na tapera quando começará a ter contrações – seu marido estará viajando e quando retornar, a bebê já terá nascido. Assim como sua mãe, Juma vai para a beira do rio, onde dá à luz a sua filha.

No último capítulo da novela, há uma passagem de tempo e a filha de Juma é mostrada com idade por volta dos 8 anos. Ela aparece com o Velho do Rio, que a essa altura será José Leôncio, e diz que também se transforma em onça-pintada assim como sua mãe e avó.

A atriz Leandra Leal, na época com 8 anos de idade, foi quem interpretou a personagem. Esse foi o seu primeiro papel na televisão e hoje a artista é uma das mais famosas da teledramaturgia brasileira.

É provável que o autor mantenha o mesmo desfecho para os personagens. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, o elenco retornará para o Mato Grosso do Sul no fim de maio para gravar a cena do casamento de Juma e Jove.

