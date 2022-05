Quem é o namorado de Alanis Guillen, a Juma de Pantanal

Alanis Guillen é a nova queridinha do pedaço. A Juma do remake de Pantanal já conquistou o público com sua interpretação da jovem que se transforma em onça, tem sido convidada em programas da Globo, já apareceu em comercial de TV e tem quase 800 mil fãs no Instagram. Quem é o namorado de Alanis Guillen também é uma coisa que os curiosos de plantão querem saber.

Quem é o namorado de Alanis Guillen?

Alanis Guillen está solteira atualmente. Rumores apontavam que o namorado da intérprete de Juma da novela Pantanal era o ator Jesuíta Barbosa, que contracena com a moça na trama das 9 da rede Globo. No entanto, em entrevista a Quem no começo do mês de maio, o artista desmentiu o romance.

As especulações engrossaram depois que Alanis fez uma declaração para o colega de elenco no Instagram. “É riso, colo, choro, loucurinhas, admiração, devaneios. Jesuíta Barbosa, que bom estar nessa contigo”, escreveu.

Em tom de bom humor, o ator brincou que espera que a repercussão de que seria namorado de Alanis Guillen traga bons resultados para a novela. “Espero que isso dê um gás na novela e as pessoas assistam (…) A gente está feliz com o sucesso da novela”, comentou.

Bissexualidade

Em 2019, Alanis cedeu entrevista para a Maria Claire e falou sobre sua sexualidade pela primeira vez na mídia. A moça se declarou bissexual, ou seja, namora tanto homens quantos mulheres.

“Aprendi muito com minhas relações, tanto com mulheres quanto com homens. É lindo você se respeitar, e seria mais lindo ainda se o mundo respeitasse a individualidade do outro. É importante dar voz a essas tantas pessoas”, declarou.

Apesar de falar sobre sua sexualidade com tranquilidade, a atriz mantém sua vida pessoal longe dos holofotes. A Juma de Pantanal não revelou até hoje se namorou algum artista, seja homem ou mulher. O que a paulista contou até então em entrevistas na época em que esteve em Malhação, foi que no momento estava sem tempo por conta do trabalho e antes de pensar em romance priorizava ser amiga da pessoa primeiro.

Jesuíta Barbosa namora?

Até o ano passado, Jesuíta era considerado namorado do ator e fotógrafo Fábio Audi. Os dois nunca confirmaram o romance abertamente, mas ao longo de sete anos compartilhavam fotos juntos, eram vistos em passeios e até soltavam um “meu amor” vez ou outra no Instagram.

Como Jesuíta sempre preferiu manter sua vida pessoal longe da mídia e nunca afirmou de fato namorar Fábio, o término também não foi confirmado oficialmente pelo casal. Porém, segundo fontes do Purepeople e o Extra, o romance da dupla chegou ao fim.

Também foi no final do ano passado, em entrevista para a Folha de São Paulo, que Jesuíta disse que estava em uma “fase bem hétero”. O comentário deixou os rumores do término com Fábio ainda maiores. Assim como Alanis Guillen, que até o momento não parece ter namorado, Jesuíta também se declara bissexual.

Juma e Jove vão ficar juntos em Pantanal?

Já que Jesuíta Barbosa diz não ser o namorado de Alanis Guillen, pelo menos o público poderá ver a dupla como casal na novela Pantanal. Juma e Jove terminam o folhetim lado a lado e ainda na posição de pais.

Depois de alguns obstáculos que o casal precisa ultrapassar, por conta das diferenças entre eles, Juma se casa com Jove e eles começam uma vida juntos no pantanal. A dupla não volta a morar no Rio de Janeiro, pois Juma não se acostuma com a vida na cidade e retorna ao seu lugar de origem.

Na reta final do folhetim, Juma fica grávida de Jove e dá a luz a uma menina batizada de Maria Marruá Leôncio. Após muitos pedidos para que Juma deixasse sua amada tapera para trás, ela finalmente vai morar de vez com Jove na fazenda do pai do rapaz. Quando José Leôncio morre, os negócios vão parar nas mãos de Jove, que conta com a ajuda dos irmãos na tarefa.

José Leôncio não fica nada feliz no início do romance da dupla, confira:

