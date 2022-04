Juma e Muda ficam juntas? Web shippa personagens

Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos) rapidamente se tornaram amigas na novela das nove. Para parte dos internautas, a química entre as duas é tão forte que elas poderiam ser um casal. Quem assistiu a primeira versão da trama sabe que o final das duas segue rumos diferentes, mas o público mais jovem especula nas redes sociais se Juma e Muda ficam juntas.

Juma e Muda ficam juntas?

Juma e Muda não ficam juntas em Pantanal, para a tristeza dos ‘shippers’. Em breve, cada uma delas se envolverá com um personagem do folhetim.

A menina-onça se apaixona por Jove (Jesuíta Barbosa). Apesar do abismo social e cultural que existe entre eles, os dois vão se encantar um pelo outro e engatarão um romance. O filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) pretendia ir embora do Pantanal após vários desentendimentos com o pai, mas não vai conseguir ficar longe de sua amada.

No final do folhetim, Jove assume os negócios do ‘rei do gado’, se casa com Juma e os dois têm um filho.

Já Muda se casa com Tibério (Guito). A personagem tem um arco de redenção e será contratada para trabalhar na fazenda de Zé Leôncio.

Ela corresponde o interesse do peão por ela e os dois vão ter um final feliz na trama adaptada por Bruno Luperi.

Ao contrário do que os fãs especulam, não haverá um envolvimento amoroso entre as duas personagens em nenhum momento. E não são só os espectadores que sugerem que Juma e Muda tem algo a mais além da amizade: na primeira versão do folhetim, exibida em 1990, Jove insinua que sua amada nutre sentimentos pela amiga, mas utiliza um termo pejorativo para se referir às garotas. Relembre a cena:

até na primeira versão tem o Jove desconfiando delas pic.twitter.com/D9eURXgBCb — Ally 🐆 (@pussnbuts) April 20, 2022

Internautas ‘shippam’ personagens

Muda chegou ao Pantanal com um objetivo: se vingar de Gil (Enrique Diaz), que matou o seu pai quando ela era criança. No entanto, ela descobre que o homem já está morto há anos e decide mudar o alvo para Maria (Juliana Paes).

Maria Rute finge ser muda, e daí veio o apelido, e é acolhida na casa das Marruás. Lúcio (Erom Cordeiro), jagunço que acompanhava a jovem na missão, assassinou a matriarca, mas acabou sendo morto pelo Velho do Rio (Osmar Prado). Desde então, Muda segue morando com Juma e criou um sentimento de amizade muito grande pela menina-onça.

A filha do fazendeiro tem se tornado confidente da protagonista, que nunca teve uma amiga – ela morou isolada na tapera ao lado de sua mãe a vida inteira. Juntas, as duas tomam banho de rio e a menina desabafa sobre as dificuldades que enfrentou ao longo de sua história. A protagonista, inclusive, diz odiar homens, pois eles só lhe causaram desgraças.

Na web, o público não perdeu a oportunidade de ‘shippar’ as duas personagens e torcer para que elas tenham algum envolvimento amoroso. “Depois de ver essa cena da Juma e da Muda é inadmissível que a história vá para outro rumo que não seja as duas se pegando. #Pantanal”, escreveu um espectador. “Shippando Muda e Juma temos que quebrar a heteronormatividade”, publicou outro.

