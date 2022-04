Jove é com quem Juma fica no final da novela Pantanal - Alanis Guillen em 2022 (à esquerda) e Cristiana Oliveira em 1990 (à direita) - Foto: Reprodução/Globo/Manchete

Com quem Juma fica no final da novela Pantanal

Juma já deixou claro algumas vezes durante o remake de Pantanal que não suporta o “bicho homem” e que não deseja se relacionar com ninguém. Porém, as decisões da jovem mudam ao longo do folhetim e ela descobre o amor. Com quem Juma fica no final da novela? A filha de Maria Marruá constrói uma família e termina o folhetim no papel de mãe e esposa.

Onça na trama, Juma fica com Jove no final da novela Pantanal. Os dois se apaixonam perdidamente e apesar dos obstáculos, terminam a novela lado a lado.

No desfecho do folhetim, Juma finalmente se desprende de sua tapera e aceita morar com Jove na fazenda de José Leôncio. Após a morte do fazendeiro, Jove passa a fazer viagens de vez em quando para tratar dos negócios do pai.

Apesar de terminar a novela felizes, a trajetória de Jove e Juma não é fácil. O casal passa por muitos altos e baixos por conta das diferenças sociais e chegam a terminar quando a filha de Maria Marruá não se acostuma com a vida na cidade. O tempo do casal no Rio de Janeiro acontece depois de um desentendimento de Jove e José Leôncio, o rapaz volta para a cidade e leva a amada com ele.

Jove apresenta Juma para a família e amigos, mas a adaptação da moça, tão acostumada com o mato, é muito difícil. Juma resolve retornar ao Pantanal sozinha. O caçula de José Leôncio não consegue ficar longe de Juma por muito tempo e acaba voltando ao Mato Grosso do Sul.

Família Marruá – Nascimento da filha de Juma

Juma fica com Jove no final da novela Pantanal e eles se tornam pais. O nascimento da filha de Juma acontece de forma parecida com seu próprio nascimento: na beira do rio. Quando começa a sentir as contrações do parto, Juma resolve ir sozinha até o rio.

Jove, que até então estava em viagem, procura pela amada na tapera, mas só encontra Muda. Pouco depois, Juma reaparece com a filha do casal nos braços e emociona Joventino.

Anos depois, no último capítulo do folhetim, a filha de Juma aparece mais velha e conversa com o velho do rio sobre a mãe. A menina diz que quando está com raiva também se transforma em onça-pintada.

Mãe e filha – Como estão as atrizes da primeira versão

Mais de três décadas se passaram desde que o público acompanhou o final feliz da novela Pantanal em que Juma fica com Jove e tem uma filha. O folhetim foi ao ar pela primeira vez em 1990 na TV Manchete, algum tempo depois foi reprisado em sua emissora de origem e na década de 2000 foi reexibido pelo SBT. Como o tempo passa para todos, muita coisa mudou desde então.

Juma

Na versão original, a personagem foi interpretada por Cristiana Oliveira aos 26 anos de idade. A atriz completará 59 anos em dezembro de 2022 e hoje namora o empresário Sérgio Bianco, com quem está há mais de 4 anos. Cristiana não atua desde 2020, em que esteve em “Por que Você não Chora” e também trabalha como empresária e palestrante. Ela é sócio diretora das marcas de beleza D’Bianco Professional e da CO Cosméticos.

Leandra Leal

Para quem não sabe, a pequena Maria Marruá Leôncio, filha de Juma com Jove em Pantanal, foi papel de Leandra Leal aos 8 anos de idade. A atriz carioca é filha de Ângela Leal, que esteve na novela de 1990 como Maria Bruaca.

Hoje, aos 39 anos de idade, Leandra é uma das atrizes mais famosas da televisão brasileira. Ela está em um relacionamento com o cineasta Guilherme Burgos e é mãe de uma menina. A carioca esteve em Cheias de Charme (2012), Império (2014 – 2015), O Cravo e a Rosa (2000 – 2001), Passione (2010 – 2011), Páginas da Vida (2006 – 2007), Senhora do Destino (2004 – 2005), entre outros folhetins famosos.

