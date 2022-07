Juma é muito chata? 5 vezes que ela provou que sim

Depois de mais de noventa capítulos de Pantanal, é hora de falar a verdade: Juma é muito chata. A personagem foi um sucesso na primeira versão da novela e alçou Cristiana Oliveira ao estrelato, mas parece que em 2022 a percepção da audiência é diferente.

O público nas redes sociais vem se queixando sobre as constantes grosserias e implicâncias da protagonista interpretada por Alanis Guillen, e o drama que se estende sobre sua permanência ou não na tapera. O DCI listou alguns dos motivos que têm feito os internautas pegarem birra da mocinha e as principais reclamações nas redes sociais.

Juma é muito chata e só saber dizer “querimbóra”

Se antes o “querimbóra” de Juma havia se tornado meme, hoje ninguém aguenta mais a falta de paciência da protagonista.

A namorada de Jove (Jesuíta Barbosa) nunca quer estar em nenhum lugar que não seja a tapera. Durante todo o período em que morou na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), não houve um capítulo em que ela não pediu para voltar para sua humilde residência, que carece de água, luz e outros itens básicos para se viver bem.

Juma tem seus motivos para não querer ficar na fazenda: a aproximação de José Lucas (Irandhir Santos), que já deixou claro sua paixão pela menina e até pediu para beijá-la. Porém, é preciso que esse drama seja resolvido rápido. Além da grande rejeição ao primogênito, ninguém aguenta mais as brigas constantes entre a onça e Jove sobre onde eles devem morar.

minha bateria social tá viciada, eu saio de casa com ela em 100%, fico uma hora na festa e ela cai pra 2%, aí fico quiném Juma pic.twitter.com/Y6aE4ZbnO0 — f@br1 (@vixeoxe) June 25, 2022

Infantilização exacerbada

Juma deve estar na casa dos seus 25 anos de idade, mas muitas vezes se comporta como uma criança. Entendemos que por ter vivido isolada da sociedade durante mais de duas décadas, a menina-onça não sabe como se portar em situações sociais, mas sua falta de noção tem irritado o público.

Por exemplo, no capítulo exibido na última quarta-feira, 13, Juma atrapalhou Jove o tempo inteiro enquanto o namorado trabalhava. A mocinha subiu no colo dele enquanto o caçula estava em uma reunião, ficou apagando e acendendo as luzes do cômodo e ainda mexeu no rádio usado para a comunicação com Campo Grande, que ficou fazendo barulho enquanto o neto de Mariana (Selma Egrei) precisava se concentrar.

O comportamento semelhante ao de uma criança chamou atenção nas redes sociais. “Não seria o caso de levar Juma para consultar um neuro? Sei lá… #Pantanal”, escreveu o crítico de televisão Nilson Xavier. “Tem birra de criança. Que falta faz a escola pra aprender umas coisas além de ler e escrever, né?”, respondeu uma internauta.

Juma está sempre com ‘reiva’

Dá pra contar nos dedos as vezes em que Juma sorriu na novela. A menina-onça está sempre de cara fechada – os únicos momentos em que ela demonstra certa felicidade é quando está sozinha com Jove, mas basta o namorado sugerir que os dois se mudem para a fazenda de José Leôncio para que a mocinha mude de humor.

Aliás, Juma é grossa com quase todos os personagens. Recebe as visitas que chegam em sua tapera com uma espingarda nas mãos, incluindo os próprios peões da fazenda de seu sogro. Nem Irma (Camila Morgado), Muda (Bella Campos) e Filó (Dira Paes) escapam de levarem um coice.

Apesar de quererem ajudar a garota constantemente, Juma sempre as trata com grosseria e não consegue apreciar nada que fazem por ela.

“Juma tá chata pq tá repetitiva, pq ela não cresce ou desenvolve, não desponta. Pelo contrário, ela tá murchando nessa coisa amargurada e antissocial”, escreveu uma espectadora. “Minha gente o que fizeram com a Juma? Completamente chata Insuportável nada presta nada tá bom eu hein que horror”, publicou outra internauta.

Aproximação de José Lucas

Se o romance de Jove e Juma começou sendo um verdadeiro deleite aos românticos, a relação se tornou uma chatice ao longo da trama. Além das brigas sobre a tapera, ainda há mais um fator que tem deixado o público irritado: a aproximação de José Lucas.

O primogênito já tem por volta dos 40 anos de idade, mas isso não o impediu de ficar obcecado pela cunhada. José Lucas cerca a protagonista, vai visitá-la na tapera e até tentar arrancar um beijo dela. Na web, internautas apontam que a situação já se tornou assédio.

O que incomoda também é a indecisão da mocinha. Ela ama Jove, mas sente desejo pelo cunhado. A relação ‘chove e não molha’ se arrasta por semanas na novela e tem feito com que o personagem de Irandhir Santos seja bastante rejeitado pelo público.

Juma é muito chata até em seu casamento

Achou que Juma ia ficar feliz com o seu casamento com Jove? Errado. A mocinha demonstrou impaciência até para experimentar seu vestido de noiva.

Filó, Muda, Irma e Mariana estavam extremamente empolgadas para mostrarem à menina o vestido que escolheram para ela. No entanto, a onça não esboçou um sorriso, não respondeu a um elogio e ainda disse que tudo aquilo era muito besta, cortando a ‘vibe’ do momento.

“Eu só não entendo o tom do personagem. Nos anos 90, Juma apesar de chucra, o comportamento dela era mais de confusão e até ingenuidade. Já no remake, na grande maioria das vezes, ela é agressiva e impaciente que nem nessa cena do vestido. O tom é diferente”, publicou uma fã. “A juma queria casar e acha ruim um vestido, UM SIMPLES VESTIDO socorro n tenho paciência”, escreveu outra.

A protagonista ainda tentará fugir no dia da cerimônia após ter uma crise de ansiedade, mas retornará para dizer ‘sim’ depois de ser amparada pelo Velho do Rio (Osmar Prado).

