Quem ganha a sela de prata na novela Pantanal? Qual dos 3 filhos?

Desde que José Leôncio (Marcos Palmeira) anunciou uma raia para decidir quem ganha a sela de prata, os três herdeiros se preparam para a disputa. Tadeu (José Loreto), Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) já demonstraram interesse pelo item, mas somente um deles será o vencedor.

Quem ganha a sela de prata: Tadeu, Jove ou José Lucas?

Tadeu é quem ganha a sela de prata em Pantanal. No capítulo desta quarta-feira, 13, Trindade (José Lucas) dirá para o filho de Filó (Dira Paes) que José Lucas irá ficar com o item, mas a previsão do cramulhão está equivocada.

Na primeira versão da novela, os filhos ignoraram a proposta do pai e não disputaram o artefato em uma corrida, como ele havia proposto. Jove e José Lucas desistem da competição e Tadeu fica com a sela por não ter mais concorrentes.

O primeiro a deixar a raia é José Lucas. O caminhoneiro afirma não se considerar digno para ficar com o artefato e chega a dizer para Tadeu que ele é quem mais merece ficar com a sela. Apesar do rapaz ficar feliz com o comentário feito pelo irmão, ela ainda prefere que os três disputem o item.

Depois, Jove começa a perder o interesse em ficar com a sela. Apesar de ter pedido ajuda de Trindade para treinar corrida de cavalo e te se dedicado intensamente, o sobrinho de Irma (Camila Morgado) esquece da disputa ao começar a administrar os negócios do pai e também devido ao seu casamento com Juma (Alanis Guillen) – e o drama de viver na tapera ou não.

A corrida não acontece com a desistência de Jove e José Lucas, o que deixa José Leôncio contrariado. O fazendeiro diz que Tadeu ficaria feliz se pudesse provar aos irmãos que é merecedor da sela. Mesmo assim, o primogênito e o caçula não querem competir.

Sem escolha, José Leôncio cede e a raia não acontece. Tadeu aceita ficar com a sela para si, colocando fim na disputa pelo artefato.

Apesar de Tadeu ter ficado com a sela de prata, o fazendeiro divide igualmente seus bens para seus três filhos e também deixa uma herança para Filó (Dira Paes). Depois da morte do rei do gado, os dois passam a administrar os negócios do pai.

Tadeu Pantanal fica com quem?

Tadeu fica com Zefa (Paula Barbosa) no final de Pantanal. O peão se casa com a empregada doméstica em uma cerimônia realizada na fazenda de José Leôncio. No mesmo dia, se casam o rei do gado e Filó, e também Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia).

O público já vem acompanhando o início do envolvimento do casal. Apesar de gostar do filho de Filó, a moça fica receosa com o namoro pois nunca beijou ninguém e é virgem – ela está se guardando para um grande amor. Apesar de ter prometido não fazer sexo até o casamento, Zefa acaba confiando a Tadeu a sua virgindade e os dois transam ao longo da novela.

Mas nem só de momentos felizes viverá Tadeu. Ele também descobrirá que não é filho legítimo de José Leôncio ao ouvir uma conversa entre sua mãe e o rei do gado. Em 1990, não foi revelado o nome do verdadeiro pai do peão.

Revoltado ao descobrir que Filó mentiu a vida inteira, Tadeu decide ir embora da fazenda sem se despedir de ninguém. É então que ele encontra o Velho do Rio (Osmar Prado), que diz que o rei do gado é o único pai que ele teve na vida e o convence a voltar para casa.

