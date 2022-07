Velho do Rio morre? Entidade será baleada por Tenório

Depois de ser baleado por Tenório (Murilo Benício), será levantada a dúvida se o Velho do Rio morre na novela Pantanal. Mais uma vez, a entidade não conseguirá retirar a bala cravada em seu corpo e precisará ser salvo por outro personagem. Seu sumiço despertará a preocupação de Juma (Alanis Guillen).

Velho do Rio morre na novela Pantanal?

Velho do Rio morre? O pai de todas as sucuris não morre em Pantanal, pelo menos por enquanto. A entidade será salva por Eugênio (Almir Sater), que o ajuda a tirar a bala.

O imbróglio começa quando o Velho decide matar Tenório para vingar Juma, Muda (Bella Campos) e Alcides (Juliano Cazarré) das tragédias que o grileiro causou em suas famílias anos atrás no Sarandi. Ele já havia pedido para que as meninas esquecessem da vingança, pois a ‘natureza cuidaria disso’.

Em cenas que serão exibidas nesta quarta-feira, 13, enquanto o fazendeiro está distraído na beira do rio, tentando fazer o motor do barco funcionar, a entidade assume a forma de sucuri e se prepara para dar o bote no vilão. No entanto, Marcelo (Lucas Leto) percebe a aproximação da cobra e alerta o pai.

“Pai, cuidado!”, grita Marcelo. Tenório e a cobra vão se atracar, até que o marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) consegue puxar o revólver e atira contra o animal. “Morre, maldita! Toma chumbo, desgraça!”, grita ele.

A sucuri consegue escapar para a água, deixando pai e filho na dúvida se ela foi acertada. Enquanto isso, o Velho do Rio vai até a tapera para ser socorrido por Juma, mas teme que a menina-onça queira se vingar do fazendeiro ao descobrir que ele atirou na entidade.

“Se ela me ver, vai atrás do maldito… Ocê não pode deixar ela errar o caminho dela por vingança…”, diz o Velho para si mesmo.

O pai de todas as sucuris começa a ficar cada vez mais debilitado e antes que algo ocorra com ele, uma pessoa se aproxima para salvá-lo: Eugênio. O homem acolhe o Velho em sua chalana e ajuda a retirar a bala cravada em sua pele. No capítulo de amanhã, ele contará para Juma que esteve com a entidade.

O que acontece com o Velho do Rio?

O Velho do Rio vai permanecer na trama até o último capítulo. Será apenas nas cenas finais da novela que ele dirá que está cansado dessa vida e passará seu legado para José Leôncio (Marcos Palmeira) – isso se o roteiro se manter o mesmo de 1990.

Depois da morte de Zé, que sofre um infarto após se casar com Filó (Dira Paes), a alma do fazendeiro finalmente se encontra com a de seu pai. A entidade explica que nunca apareceu para ele devido ao seu ceticismo e também conta o que aconteceu no dia do seu desaparecimento. “Eu caí do cavalo durante uma luta com um marruá e a cobra boca de sapo me picou no pescoço. Ali eu estava morto”, diz.

“Nossas histórias não terminam aqui. Tem seus filhos, seus netos. Você precisa cuidar deles, igual eu cuidei de você. Agora estou cansado dessa vida. Chegou a minha hora de descansar”, se despede o Velho. É então que a entidade desaparece para sempre e quem assume seu lugar é o próprio José Leôncio, que passa a se vestir com a mesma capa usada por seu pai.

Nas cenas finais de Pantanal, José Leôncio, agora o novo Velho do Rio, aparece para os filhos de Juma e Irma (Camila Morgado). As crianças pedem para que ele conte a história da mulher que vira onça.

Na fazenda, Filó se questiona porque o Velho não aparece para ela: “Por que só essas crianças veem esse Velho do Rio? Se ele é meu Zé Leôncio, por que não aparece pra mim?”.

Leia também depois de Velho do Rio morre: Qual filho do Zé Leôncio morre? Último capítulo terá funeral

+ Juma vai ficar com Zé Lucas na novela Pantanal de 2022?