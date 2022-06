Juma e Zé Lucas se beijam em Pantanal? O que aconteceu em 1990

Um clima começou a surgir entre José Lucas e sua cunhada na novela Pantanal. O filho mais velho de José Leôncio não escondeu sua admiração pela moça desde que cruzou seu caminho pela primeira vez. Porém, esse interesse do peão na jovem interpretada por Alanis Guillen irá crescer de forma desordenada e assim a obsessão de José Lucas vai se transformar em uma atitude inaceitável. Juma e Zé Lucas se beijam? Personagem de Irandhir Santos tentará ficar com a filha de Maria Marruá à força, caso cenas da versão original sejam repetidas.

Juma e Zé Lucas se beijam na novela Pantanal?

Zé Lucas tentará beijar Juma à força na novela Pantanal, se o remake da Globo seguir os acontecimentos da versão de 1990. O primogênito de José Leôncio quase abusa da moça, que se nega a beijá-lo depois de receber uma declaração de amor do caminhoneiro, mas a jovem é salva pelo velho do rio.

O embate acontece enquanto Jove está fora, durante uma viagem. Até agora, esta cena entre Juma e Zé Lucas ainda não foi confirmada pela TV Globo. O momento não foi citado nos resumos divulgados até então ou em matérias no site oficial da emissora.

Porém, é provável que o atrito aconteça, já que o neto de Benedito Ruy Barbosa fez algumas alterações no texto da novela, mas manteve grande parte dos acontecimentos originais do folhetim. Por enquanto, Luperi não mudou nenhuma morte, briga ou romance de importância da história.

Na cena da versão original da Manchete de 1990, Juma diz para José Lucas ir embora de sua tapera, mas o homem se nega. “Já conversamos demais”, diz a personagem, firme. Porém, o peão rebate: “Juma, eu não quero a riqueza do meu pai, não. Não quero nada que é dos meus irmãos. De tudo que eu vi aqui, eu só queria você Juma”.

Enquanto fala, José Lucas vai se aproximando cada vez mais da moça e ela ameaça: “você não me rela, senão eu te mordo”. “Você pode me morder, pode arrancar minhas orelhas. Pode até virar onça se você quiser, mas eu vou dar um beijo na sua boca”, dispara Zé Lucas, já com as mãos no rosto de Juma.

A filha de Maria Marruá começa a correr e tenta fugir de Zé Lucas, mas ele é mais rápido e consegue jogá-la no chão. O peão fica por cima do corpo dela e deixa a jovem presa. Zé Lucas continua tentando beijar Juma e a garota grita e diz que vai morder o cunhado. Depois que Zé Lucas continua tentando beijar Juma, que luta bastante contra ele, o velho do rio aparece e arranca o filho de José Leôncio de cima da namorada de Jove.

“Não vê que ela não lhe quer? Vai embora. Monta o seu cavalo e vai embora”, ordena o velho do rio. José Lucas então deixa o local. Juma consegue finalmente se levantar e abraça o guardião.

Antes de momento, Trindade alerta Zé Lucas sobre interesse em Juma

Antes de Zé Lucas tentar abusar de Juma, o peão será alertado por Trindade na novela Pantanal da Globo. Este momento já aparece nos resumos, o que indica que Bruno Luperi irá manter a tentativa de abuso do filho mais velho de José Leôncio contra Juma.

Durante o papo com o caminhoneiro, Trindade compartilhará com José Lucas que tem um mau pressentimento e aconselhará o peão que não olhe mais para Juma e fique longe dela, antes que o pior aconteça. Porém, Zé Lucas não irá ouvir o violeiro que tem pacto com o diabo.

Antes de tentar ficar com a cunhada, José Lucas beija Irma

Muito antes de Zé Lucas tentar beijar Juma, já nos próximos capítulos do remake, o peão beijará Irma. O momento começará bem, mas a irmã de Madeleine estragará tudo e o clima de romance deixará a cena rapidinho, ficando apenas um climão entre os dois.

De acordo com o resumo da Globo, a cena deve ir ao ar na próxima quinta-feira (8) e será da seguinte forma: Zé Lucas vai abaixar a guarda e deixará a tia de Jove se aproximar. Após algumas cantadas, irá rolar um beijo entre a dupla.

O peão irá elogiar Irma, dirá que ela é a mulher mais bonita e perfumada que ele já conheceu, mas logo em seguida, ela confundirá o nome do rapaz com o de seu pai. “Você não imagina quanto tempo eu esperei ouvir isso, José Leôncio”, dirá a filha de Mariana.

Zé Lucas ficará claramente decepcionado com a atitude da carioca. Irma tentará se justificar, mas os dois acabarão em uma DR.

