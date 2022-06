Zé Leôncio de Pantanal, Marcos Palmeira é fazendeiro e ‘rei do queijo’

Fazendeiro dentro e fora das telas, Marcos Palmeira compartilha alguns traços na vida real com o Zé Leôncio de Pantanal. O ator que também esteve na versão original da novela, em 1990, tem suas próprias terras e foi premiado por sua produção de queijos – a produção até já apareceu em lista de melhores do país.

A Fazenda de Marcos Palmeira fica em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro e é chamada de Vale das Palmeiras. O ator que hoje vive Zé Leôncio em Pantanal comprou o local no final dos anos 1990 e tem uma produção de queijos.

A vida do campo já estava no sangue de Marcos há muito tempo. O avô do famoso, Sinval Palmeira, era advogado, deputado e fazendeiro. Ao UOL, em 2021, o ator revelou que foi criado na fazenda do avô na região de Itororó, no sul da Bahia. Então seu contato com a natureza, sempre existiu. Mais tarde, depois de algum que havia comprado sua própria propriedade em Teresópolis, o ator passou a entender melhor cultivo, sustentabilidade e agricultura orgânica. Ele procurou um curso sobre o assunto e hoje faz parte do conselho do Instituto Brasil Orgânico.

Pouco depois desta entrevista, em janeiro de 2022, Marcos Palmeira contou a Veja que inicialmente não pensava em virar produtor orgânico quando comprou as terras tantos anos atrás. No começo, ele planejava fazer queijo caseiro, pois tinha um parceiro – Rildo de Oliveira Gomes – que era mestre-queijeiro. Porém, Rildo foi assassinado em 2000 e o ator acabou deixando os planos para trás.

Algum tempo depois, ele reencontrou um outro amigo que também entendia do assunto, Alvino de Oliveira, e foi então que começou a produzir os queijos que hoje são marca de sua fazenda. Atualmente Zé Leôncio de Pantanal nas telinhas da Globo, Marcos Palmeira comanda a Vale das Palmeiras Orgânicos. A fazenda recebeu o prêmio ouro do Guia do Queijo em 2022.

Na premiação, o produto de Palmeira foi escolhido entre 120 queijos concorrentes, de 60 produtores diferentes de cerca de 18 estados do país. Além do sabor e da textura do queijo do ator que foi escolhido campeão – do tipo frescal – o guia também destacou a forma que o alimento foi produzido. A fabricação da fazenda foca em produzir tudo de forma sustentável.

Zé Leôncio de Pantanal de 2022, Palmeira pediu papel em novela de 1990

Marcos Palmeira não recebeu convite para estar na versão original de Pantanal, de 1990, o próprio ator pediu para participar do projeto. Antes do folhetim de Benedito Ruy Barbosa chegar às telinhas da Manchete, o texto havia sido oferecido para a Globo, que deixou o projeto cerca de 7 anos na gaveta.

Quando soube da trama da novela, o ator pediu para participar. “fiquei louco quando soube da história, fui lá e pedi para fazer”, contou o famoso em papo com Luciano Huck no Domingão. Depois, a novela acabou não sendo produzida pela emissora do “plim plim” e foi parar na finada Manchete, canal em que se tornou um sucesso da teledramaturgia.

Na trama de 1990, Marcos Palmeira interpretou Tadeu, filho de Filó. Um dos herdeiros de Zé Leôncio de Pantanal de 1990, o ator passou do papel de filho para pai em 2022. No remake da TV Globo, o carioca ganhou o a oportunidade de interpretar o próprio do “rei do gado”, José Leôncio.

