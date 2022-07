Quando Juma vira onça de novo na novela Pantanal?

Protagonista fica com ‘reiva’ ao ser trancada dentro do quarto

A esposa de Jove (Jesuíta Barbosa) vai explodir de ‘reiva’ nos próximos capítulos de Pantanal. Ela descobrirá que seu amado mentiu para o Velho do Rio (Osmar Prado) e guardou a foto que tirou da entidade. Será nessa cena quando Juma vira onça de novo por achar que seu marido traiu a confiança do pai de todas as sucuris.

Quando Juma vira onça de novo?

Quando Juma vira onça de novo? Será na próxima terça-feira, 26 de julho. A mocinha não vai gostar nada de saber que a foto do Velho do Rio não foi destruída como ela acreditava e que Jove revelou a imagem para mostrar para José Leôncio (Marcos Palmeira).

Furiosa com o marido, a protagonista vai ficar muita ‘reiva’ e ameaçará abandoná-lo. Quem não vai gostar nada da da briga entre os mocinhos será Zé, que vai trancar a garota em um dos quartos da fazenda para evitar que ela fuja e volte para a tapera.

“Abre aqui! Me sorta! Ou eu virô onça! Anda!”, ameaçará ela. “Ocê pode virá o bicho que fô! Mais vai virá aí dentro do quarto!”, dirá José Leôncio, deixando ela sozinha.

Enquanto isso na sala, Mariana (Selma Egrei), Filó (Dira Paes), Muda (Bella Campos) e Irma (Camila Morgado) ficam assustadas com a barulheira que vem do andar de cima – é possível perceber que Juma está quebrando todos os objetos do quarto.

O barulho dos objetos quebrando será interrompido pelo esturro de uma onça, deixando os moradores da fazenda ainda mais preocupados.

Zé Leôncio vai tentar tomar providências contra a nora: “Eu num vô atirá… Que com onça num se lida no tiro… Se lida é na zagaia!”. O fazendeiro irá procurar uma lança para ir até o quarto novamente, mas terá uma bela surpresa ao chegar lá.

O quarto estará vazio. O rei do gado vai ficar congelado ao ver que a nora conseguiu escapar e tentará entender o que aconteceu, enquanto Tadeu (José Loreto) e Zé Lucas (Irandhir Santos) dizem que ouviram o barulho de uma onça em fuga. “Se era a Juma, eu num sei… Só sei que tranquei ela aqui no quarto… E ela fugiu”, explicará Zé Leôncio.

Volta à tapera, crise no casamento e aproximação de José Lucas

Com o casamento de Juma e Jove no capítulo da última quinta-feira, 21, e a reconciliação entre o caçula e o primogênito, parecia que o casal finalmente tinha superado as crises no relacionamento e iam ser felizes.

Apesar da festança na fazenda de Zé, a união vai desandar nos capítulos da próxima semana. Depois de virar onça, Juma voltará para sua amada tapera e vai ser difícil conseguir tirar a protagonista de lá. Enquanto isso, Jove estará em Campo Grande e terá essa desagradável surpresa quando voltar para a fazenda.

Para piorar a situação, José Lucas irá até a tapera da cunhada e se oferece para fazer companhia para ela, que aceita. Jove obviamente fica aflito com o sumiço da esposa, ainda mais quando seu pai diz que o primogênito também sumiu e sugere que os dois possam ter fugido juntos.

O neto de Mariana vai se arrepender de ter tirado a foto do Velho do Rio. Ele dirá ao seu pai que não só perdeu a confiança da entidade, mas como também não tem mais o amor de Juma. Enquanto isso, na tapera, os cunhados continuam vivendo juntos e nasce uma cumplicidade entre eles.

Será apenas no capítulo de sexta-feira, 29, que Trindade (Gabriel Sater) avisará a José Leôncio que José Lucas e Juma estão na tapera e não querem companhia. A menina-onça dirá ao cunhado que não quer que ele vá embora e que Jove não é mais seu marido.