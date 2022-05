José Lucas de Nada Pantanal: quando o filho de Zé Leôncio chega na trama

A espera acabou! Para quem estava ansioso para ver o terceiro filho de José Leôncio na trama, José Lucas de Nada de Pantanal chegará em breve às telinhas. Os primeiros passos do personagem de Irandhir Santos no remake de 2022 já será de perrengue.

Quando e como José Lucas de Nada aparece em Pantanal?

José Lucas de Nada vai aparecer em Pantanal a partir do dia 16 de maio, segunda-feira, segundo os resumos divulgados pela TV Globo até agora e que podem ser alterados sem aviso prévio da emissora. De acordo com as descrições do capítulo, a primeira aparição do personagem será rápida e no final do episódio. O público verá o rapaz de relance por alguns minutos, até que no capítulo seguinte, Zé Lucas ganhará mais espaço na trama e começará uma jornada.

Caminhoneiro em Pantanal, José Lucas de Nada dará carona para uma moça, mas o ato de bondade vai se transformar em um pesadelo. A garota e mais dos comparsas vão roubar o caminhão do filho de José Leôncio.

Ele dará queixa do roubo a um guarda rodoviário e em seguida será aconselhado por um colega a esquecer do acontecido, mas Zé Lucas não deixará o assunto quieto e promete não desistir de recuperar seu caminhão.

Durante a procura pelos bandidos que o roubaram, José Lucas de Nada receberá a ajuda de um caminhoneiro rumo ao Paraguai na novela Pantanal. Ele também contará com a ajuda de Dona Jacutinga, que inclusive lhe emprestará dinheiro.

A TV Globo ainda não revelou qual o dia exato em que o capítulo do primeiro encontro entre pai e filho irá ao ar. José Leôncio não sabe da existência de José Lucas de Nada em Pantanal ainda. O fazendeiro ficará impressionado com a semelhança do caminhoneiro com seu pai, Joventino, que desapareceu anos atrás.

Como será o final de José Lucas de Nada em Pantanal?

Se o remake seguir a trama original da novela Pantanal, o final de José Lucas de Nada será ao lado de Irma. No último capítulo do folhetim da Manchete de 1990, o rapaz se diverte na festa de casamento de José Leôncio e Filó ao lado da amada. Os dois passam a criar uma criança juntos, porém, ele no papel de padrasto, já que o pai biológico da criança é Trindade.

Quem é a mãe de José Lucas de Nada?

José Lucas de Nada é filho de uma prostituta chamada Generosa. O “De Nada” do sobrenome do rapaz é devido a sua mãe não saber nada sobre o pai do caminhoneiro, por isso escolheu batizá-lo desta forma. Para quem não se lembra, Generosa é a prostituta com quem José Leôncio perde sua virgindade, ainda muito novo.

No primeiro capítulo do remake, em uma viagem com o pai Joventino, José Leôncio conheceu Generosa e foi para a cama com ela. Os dois ficaram juntos apenas uma vez e a prostituta o chamava de “mineirinho”. Neste começo de trama, os papéis de Zé Leôncio e Generosa foram interpretados por Drico Alves e Giovana Cordeiro.

Quem foi o personagem em 1990?

Na primeira versão da novela Pantanal, José Lucas de Nada foi vivido pelo ator Paulo Gorgulho. O famoso já havia aparecido na primeira fase do folhetim, como José Leôncio mais novo, e depois retornou como o filho mais velho do fazendeiro.

Na época, Gorgulho estava com 31 anos de idade e já havia aparecido em dois folhetins famosos da Manchete, Carmem (1987 – 1988) e Kananga do Japão (1989). Ele também já havia trabalhado na Globo com a minissérie Anarquistas Graças a Deus (1984).

Depois de viver José Leôncio e José Lucas de Nada em Pantanal, ele migrou para o cinema, em que trabalhou em dois filmes lançados no mesmo ano da novela. Em 1991, ele retornou aos estúdios da Globo, para atuar como Otávio em O Dono do Mundo.

Ele voltou a trabalhar com a Manchete em O Farol (1991) e depois fez mais uma novela na Globo, Fera Ferida (1993). Ainda na emissora do ‘plim plim’, ele esteve em Despedida de Solteiro (1992 – 1993), Malhação (1995), Explode Coração (1995), Decadência (1995), Quem é Você? (1996), Zazá (1997), entre outros.

Nos anos 2000, seu último trabalho na Globo foi na novela Coração de Estudante. Depois, o ator migrou para a Record, em que fez Essas Mulheres (2005), Bicho do Mato (2006 – 2007), Caminhos do Coração (2007), A História de Ester (2010), O Rico e Lázaro (2017), Belaventura (2017), Jesus (2018) e mais alguns projetos.

Em 2019, ele retornou aos grupo Globo com a série Segunda Chamada, em que interpreta Jaci Queiróz Araújo. O trabalho mais recente do famoso, que agora tem 62 anos, foi como Ceci no remake de Pantanal. A participação do ator foi pequena, apenas no começo do folhetim.

No remake, foi feito a alteração que José Lucas terá a aparência do avô Joventino e não do pai, por isso Irandhir Santos assume o papel e não Renato Góes, que viveu José Leôncio na primeira fase.

