Quem é a mãe de Alanis Guillen, a Juma da novela Pantanal

Juma ganhou momentos emocionantes de mãe e filha em Pantanal. Na vida real, a jovem também emocionou os noveleiros ao receber um recado dos pais diretamente do palco do Caldeirão, no começo do mês de maio. A aparição da dupla, que não é famosa, deixou o público com curiosidade para saber mais sobre quem é a mãe de Alanis Guillen.

Quem é a mãe de Alanis Guillen na vida real?

Valeria Guillen é quem é a mãe de Alanis Guillen na vida real. Valéria é arquiteta e design de interiores e não mora mais com a filha em casa. A intérprete de Juma nasceu e cresceu em Santo André, no ABC Paulista, mas se mudou para o Rio de Janeiro quando conquistou papel em Malhação – Toda Forma de Amar.

Além de Alanis, Valéria também é mãe de Marcelo, que tem 30 anos de idade, e Isabela, que atualmente tem 27 anos – Alanis é a mais nova dos três e tem 23 anos. Em um vídeo especial para o Domingão com Huck, Valéria contou que de seus três filhos, Alanis era a criança mais apegada a ela, que a seguia para todo canto.

Desde pequena, Alanis era introduzida pelos pais ao mundo artístico. A jovem participou de comerciais e campanhas publicitárias desde os 3 anos de idade. Quando chegou na adolescência, começou a estudar teatro e encontrou sua paixão, assim nunca mais se afastou da atuação. “A vida dela era o teatro, aí ela foi perdendo a timidez, porque tinha que se apresentar. Mas se você quer saber, ela ainda é meio tímida”, contou a mãe de Alanis Guillen no Caldeirão.

Quem é o pai de Alanis Guillen?

O pai de Alanis Guillen se chama Fulvio Caratella e é engenheiro civil. Segundo a página de Fulvio no Linkedin, ele é engenheiro coordenador da Prefeitura de Mauá, também no ABC Paulista, desde 1987. Já são mais de 30 anos no cargo.

Além disso, ele também é engenheiro de planejamento na Construtora Beter SA e é diretor social na organização ASSEAM – Associação de Engenheiros e Agrônomos de Mauá.

Inspiração para o nome da atriz

Quem é a mãe e pai de Alanis Guillen revelaram para Luciano Huck de onde veio a inspiração para o nome da filha mais nova. Fulvio contou que durante a gravidez, Valéria fez uma lista de possíveis nomes para a caçula, mas que não se decidia por nenhum deles.

Fulvio então reparou em Alanis Morissette, cantora que se destacava na época. O engenheiro ficou interessado no nome da cantora e sugeriu para Valéria que chamassem a filha de “Alanis”. A mãe de Alanis Guillen gostou da sugestão e fez sua escolha.

Para quem não conhece, Alanis Morissete é uma cantora canadense. Hoje, a famosa tem 47 anos de idade, é casada com o músico estadunidense Souleye e é mãe de três filhos. Um de seus hits mais conhecidos é a canção Ironic, assista:

Mães de Alanis Guillen na ficção

Alanis Guillen só participou de duas novelas até agora, Malhação – Toda Forma de Amar e Pantanal. Em Malhação, a moça era órfão de mãe e não chegou a contracenar com nenhuma veterana no papel de matriarca de sua família.

O mais perto que chegou da situação, foi na interação com Lígia, papel de Paloma Duarte. Lígia era a mãe que adotou o bebê da personagem de Alanis Guillen na novela. A jovem Rita teve a filha entregue a adoção sem saber, pois o pai da moça contou para ela que a criança não havia sobrevivido ao parto. Rita então vai atrás de Lígia e o marido e busca ter a filha de volta.

Em 2022, Alanis Guillen encheu as telas da Globo com a relação entre Juma e Maria Marruá. A garota ganhou como mãe nesta ficção a atriz Juliana Paes. Na trama de Pantanal, tanto mãe quanto filha se transformam em onça quando se sentem ameaçadas.

No começo da novela, muito traumatizada por todas as perdas que teve na vida, Maria Marruá dá a luz a Juma e logo a abandona. Porém, a mulher se arrepende e recupera a menina. O nascimento de Juma se torna uma segunda chance para Maria, que ganha uma nova vida.

Leia também

Filha da Lilia Cabral está na novela Pantanal? Conheça Giulia Bertolli