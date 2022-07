Juma (Alanis Guillen) foge do casamento com Jove (Jesuíta Barbosa) em Pantanal - Foto: Reprodução/Rede Globo/João Miguel Jr.

Juma foge do casamento com Jove e provoca caos em Pantanal

Juma foge do casamento com Jove (Jesuíta Barbosa) nos próximos capítulos da novela Pantanal. A mocinha está convencida a se unir ao caçula de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas terá uma crise de ansiedade no dia da cerimônia e deixará a família do noivo desesperada.

Por que Juma foge do casamento na novela Pantanal?

Juma foge do casamento, mas será amparada pelo Velho do Rio (Osmar Prado). A entidade convence a menina-onça a retornar para a celebração.

A protagonista enfim aceitará se casar com seu amado. Na verdade, será ela quem vai pedir o namorado em casamento nos próximos capítulos da trama. “Tava pensando… Se não era o caso de nós aproveitar a viagem do Padre”, diz Juma, se referindo a cerimônia de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito).

“Aproveitar de que jeito?”, questiona Jove. “Casando… Ara”, responde a onça, o surpreendendo. “Você tá me pedindo em casamento, Juma Marruá?” “Tô…” Jove aceita o pedido e a condição imposta por Juma: que eles fiquem na tapera até que os dois tenham filhos.

Chegado o dia de experimentar o vestido de noiva, Juma não mostrará nenhuma satisfação ao usar a vestimenta. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima terça-feira, 12 de julho. Ao contrário do usado por Cristiana Oliveira em 1990, o vestido da onça é feito de crochê, do estilo ‘sereia’, sem ser volumoso.

A protagonista vai estranhar toda a movimentação do casamento e terá uma crise de ansiedade, conforme antecipado pelo Notícias da TV. “Eu não tô sentindo o ar”, dirá a Juma a Irma (Camila Morgado). “Respira fundo… Você está nervosa. Só isso”, dirá a carioca.

A tia de Jove vai deixar a noiva sozinha no quarto por alguns minutos para cuidar de outros preparativos – é e então que Juma aproveita para fugir da cerimônia. “Juma sumiu!”, gritará a ruiva, deixando a família em pânico.

Enquanto isso, a menina-onça conversa com o Velho do Rio. “Eu vou estar do seu lado”, diz o pai de todas as sucuris. “O senhor jura?”, questionará a noiva. “E eu já faltei com a minha palavra?”, conclui a entidade.

Juma então volta para a fazenda e se casa com Jove. A cerimônia também celebra a união de Muda e Tibério.

Velho do Rio aparece no casamento?

O Velho do Rio não aparece no casamento, mas dá um jeito de se fazer presente. Enquanto o padre faz o discurso, a entidade toca o berrante às margens do rio, fazendo com que todos os convidados ouçam o barulho do instrumento. O som do berrante intriga José Leôncio: “parece o meu pai”. A cerimônia segue, apesar da interrupção do pai de todas as sucuris.

“Deixamos de lado vários pretextos e motivos que costumam colocar em uma cerimônia e nos ativemos apenas a um: o amor”, começa o padre. “O amor de Jove por Juma, e o de Tibério por Maria Rute. Essa é a razão, a primeira, a principal, a que realmente importa quando duas pessoas querem se unir pelos sagrados laços do matrimônio”, continua.

Os casais dizem sim um para o outro, para a alegria de todos os convidados. Entretanto, a festa ainda terá mais uma confusão, agora causada por Alcides (Juliano Cazarré). Bêbado, ele pedirá para dançar com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) na frente de Tenório (Murilo Benício). O vilão repreende o funcionário, que não satisfeito vai provocar Jove, pedindo para dançar com a noiva.

Jove reage ao pedido e Alcides ameaça o rapaz com uma faca. O filho de José Leôncio então dá um chute no peão e consegue desarmá-lo, que cai desmaiado no chão. Por um momento, todos acreditam que Alcides morreu, mas ele sobrevive à pancada.

