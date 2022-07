Apesar do folhetim das nove ainda ter muitos capítulos pela frente, a audiência já quer saber quando acaba a novela Pantanal da Rede Globo. Muita coisa ainda vai rolar, como o casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), o nascimento do filho de Irma (Camila Morgado) e a chegada de Érica (Marcela Fetter). A trama fica ao ar até metade do segundo semestre.

Quando acaba a novela Pantanal da Rede Globo, remake de 2022

Outubro é quando acaba a novela Pantanal da Rede Globo. A data certa ainda não foi oficializada, mas o folhetim deve ser encerrado entre os dias 7 ou 14. No lugar, a emissora carioca vai exibir “Travessia”, de Glória Perez.

Na versão original da história, foram 216 capítulos exibidos na TV Manchete. No entanto, o remake da Globo não deve ultrapassar a marca de 150 episódios, de acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do R7.

Pantanal é um grande sucesso de audiência e repercussão. Em meados de junho, o folhetim bateu recorde ao registrar 33,1 pontos de média, melhor marca desde a estreia, segundo dados do Kantar Ibope. Mas a fase arrastada da trama fez com que parte do público fugisse da trama – em 21 de junho, a média foi de 29,9 pontos, sendo essa a primeira vez desde maio que o folhetim registrou menos de 30 pontos.

A expectativa é que a narrativa volte a prender o público nas próximas semanas, assim como acontecia nos primeiros meses da novela. O casamento de Juma e Jove, a notícia de que a menina-onça está grávida e a chegada de novos personagens como Érica e o deputado Ibraim (Dan Stulbach) devem agitar a novela.

Na primeira versão da novela, o casamento de Juma e Jove, junto ao de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito), aconteceu por volta do capítulo 115. Sendo assim, a união dos protagonistas não acontecerá nos capítulos finais da trama, como ocorre na maioria dos folhetins das nove.

Até porque, até o final, ainda haverá o nascimento da filha do casal, que se chamará Maria Marruá Leôncio, em homenagem a mãe de Juma.

O que acontece no final de Pantanal?

O final da novela Pantanal promete muitas emoções para o público. Começando por José Leôncio (Marcos Palmeira), que sofre um infarto e morre no último capítulo.

Depois do casamento com Filó (Dira Paes), o rei do gado acorda com uma forte dor no peito e tem um infarto. É então que sua alma finalmente se encontra com o Velho do Rio (Osmar Prado). Enquanto o espírito de Zé conversa com a de seu pai, Filó acorda e encontra o marido desacordado na sala. Ela pede por socorro e todos os moradores da fazenda vão ajudá-la, mas é tarde demais. José Leôncio está morto.

No plano espiritual, o Velho do Rio explica o que aconteceu com ele há anos atrás – ele morreu ao ser picado por uma cobra durante uma caçada de marruás. A entidade passa o seu legado para Zé, que se torna o novo Velho do Rio.

Na fazenda, Jove, Tadeu (José Loreto) e José Lucas (Irandhir Santos) ficam responsáveis por tocar os negócios do pai.

Quem fica com quem?

Os últimos capítulos também mostram a resolução dos romances dos casais da trama, com direito a casamentos e nascimento de bebês.

Juma e Jove: o casal fica junto após muitas crises no relacionamento. Eles se casam e a protagonista dá à luz a uma menina, que o Velho do Rio diz que a reencarnação de Maria Marruá. A menina aparece no último capítulo da trama, já com oito anos de idade, conversando com o pai de todas as sucuris.

Tenório (Murilo Benício), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré): o crápula é morto por Alcides após descobrir que sua mulher mantém um caso com o peão. O pai de Guta (Julia Dalavia) arma um plano para cortar o órgão genital do funcionário, mas a castração acaba sendo malsucedida. Alcides decide se vingar do patrão e durante uma luta corporal, crava uma lança no peito do personagem e joga o corpo em um rio cheio de piranhas. Depois da morte do vilão, o casal fica junto.

Guta e Marcelo (Lucas Leto): a jovem vai engravidar do rapaz e pensa em fugir do local para ter seu bebê longe dos julgamentos. Porém, diante da gravidez da moça, Zuleica (Aline Borges) se vê obrigada a revelar um segredo do passado: Marcelo não é filho de Tenório (Murilo Benício), e sim de um estupro que sofreu no passo. Desimpedidos, eles se casam.

Quando acaba a novela Pantanal da Rede Globo? Tadeu e Zefa (Paula Barbosa): quem também se casa é Tadeu e Zefa. A empregada doméstica vai conseguir laçar o coração do filho de Filó, e o peão pedirá a mulher em noivado. Os dois se casam em uma cerimônia realizada na fazenda de José Leôncio.

Trindade (Gabriel Sater) e Irma (Camila Morgado): na primeira versão da trama, os dois têm um filho, mas não ficaram juntos no final. O peão desapareceu no mundo e Irma ficou com José Lucas. Mas com a grande popularidade conquistada por Gabriel Sater, que caiu nas graças do público, é possível que o final seja diferente.

José Lucas: em Pantanal 1990, ele ficou com Irma. Se o final de Trindade mudar, não se sabe o que acontecerá com o personagem.

Zuleica (Aline Borges) e filhos de Tenório: a segunda esposa do crápula e Maria Bruaca ficam responsáveis por administrar as terras do marido depois da morte dele. Roberto (Cauê Campos) será morto por um assassino de aluguel.

Muda e Tibério: se casam e vivem felizes na fazenda.

