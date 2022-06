Juma Marruá vira onça e ataca Jove após descobrir traição

Juma (Alanis Guillen) não vai esconder sua insatisfação quando descobrir que Jove (Jesuíta Barbosa) traiu a confiança do Velho do Rio (Osmar Prado) ao tirar uma foto da entidade sem sua autorização. Juma Marruá vira onça e rosna para o namorado, e coloca um fim na relação com o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Quando Juma Marruá vira onça?

Juma Marruá vira onça ao descobrir que Jove revelou uma foto do Velho do Rio sem sua autorização. O rapaz quer provar para José Leôncio que a entidade se parece com ele e tira um retrato do pai de todas as sucuris, mesmo sabendo que o homem não quer ser fotografado.

O Velho vê que o rapaz tirou uma foto sua e pede que ele lhe entregue o rolo com as imagens. O filho de Zé segue as ordens, mas guarda uma parte do rolo escondido e consegue revelar a foto. Para sua surpresa, a entidade não estará visível na imagem.

O pai de todas as sucuris descobre que Jove tirou uma foto sua e ainda debocha do neto, dizendo que ele aparece na imagem, basta saber ver.

Apesar do Velho perdoar Jove, Juma ficará furiosa com o namorado. Ela decide ir embora da fazenda de José Leôncio e voltar para a pacata vida na tapera, o que não é bem aceito pela família do namorado. Se sentindo encurralada e com ‘reiva’, a mocinha se transforma em onça-pintada para fugir do local.

Jove até tenta impedir a namorada mas a protagonista rosna para ele, que se assusta. O fotógrafo então decide deixar a menina-onça voltar para casa.

Por que Juma se transforma no animal?

Juma se transforma em onça-pintada quando está com raiva ou se sentindo ameaçada. Ela herdou esse dom de sua mãe, Maria Marruá (Juliana Paes), que também virava onça nas mesmas situações.

A protagonista já se transformou no animal ao longo da novela – quando um caçador tentou estuprá-la junto com Muda (Bella Campos), a jovem arrancou a orelha dele no dente. Sua mãe Maria também passou pela metamorfose para proteger a filha quando ela ainda era um bebê.

A personagem é mais uma que dá um toque sobrenatural à trama de Benedito Ruy Barbosa. O Velho do Rio se transforma na maior sucuri da região e é o pai de todas elas. Há também Trindade (Gabriel Sater), que tem pacto com o diabo.

Jove e Juma ficam juntos?

A separação de Jove e Juma não deve durar muito na novela. Se Bruno Luperi seguir o roteiro original, os jovens se casam por volta do capítulo 115.

Após se acertarem, Juma aceitará se casar com Jove e os dois vão constituir uma família. A menina-onça irá engravidar e dar à luz a uma menina, que receberá o nome de Maria Marruá Leôncio. A garota aparece no último capítulo da novela, conversando com o Velho do Rio sobre ter herdado o poder de se transformar em onça-pintada, assim como sua mãe e avó.

Jove se torna um peão de verdade e assume os negócios do pai após a morte de José Leôncio, e termina a novela ao lado de Juma na fazenda.

