Jove e Juma terminam após confusão com o Velho do Rio

O romance de Jove e Juma vai entrar em crise nos próximos capítulos da novela Pantanal. O filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) vai enganar o Velho do Rio (Osmar Prado) para tentar provar para seu pai que a entidade é seu avô. Quem não vai gostar disso será a menina-onça, que sentirá que o rapaz traiu a sua confiança e a do velho, e Jove e Juma terminam o namoro.

Por que Jove e Juma terminam na novela Pantanal?

Jove a Juma terminam após o fotógrafo fazer um retrato do Velho do Rio sem autorização da entidade. As informações são da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Focado em provar para José Leôncio que o Velho do Rio é Joventino (Irandhir Santos), desparecido anos atrás durante uma caçada de marruás, Jove decide tirar uma foto do pai de todas as sucuris. A entidade, no entanto, percebe o que o fotógrafo está tentando fazer e pede que ele entregue o filme com as imagens.

Jove segue as ordens, mas guarda uma parte do rolo escondido e consegue revelar a foto. Para sua surpresa, a entidade não estará visível na imagem.

O Velho descobrirá que o neto o enganou e revelou a foto. Ele ainda provocará o rapaz: “tô me vendo aqui, no retrato que você fez de mim”. Jove ficará surpreso, pois não consegue ver a entidade na foto. “Só precisa saber olhar”, completará o pai de todas as sucuris.

Juma não vai ficar nada feliz com a história. Ela vai decidir abandonar Jove após descobrir o que o namorado fez com o Velho do Rio, pessoa que ela sempre considerou um grande amigo.

A menina-onça vai deixar a fazenda de José Leôncio e voltará a viver na tapera. Vai sobrar para Filó (Dira Paes) fazer com que a jovem mude de ideia. “Se o Velho soube perdoar ele, você não vai saber? Você quer mesmo perder o amor da sua vida por causa de uma besteira dessas?”, dirá a mãe de Tadeu (José Loreto).

Juma continuará arredia, dizendo que o namorado traiu a sua confiança e mentiu para ela.

José Lucas se apaixona por Juma

Jove ainda terá mais problemas em relação ao seu relacionamento com Juma. José Lucas de Nada (Irandhir Santos), seu meio-irmão, vai ficar apaixonado pela menina-onça e não esconderá seu interesse.

O primogênito vai encontrar a garota sozinha e começará a conversar com ela. O peão desabafa sobre ter encontrado seu pai de um jeito inesperado, enquanto a onça diz que não quer se casar com Joventino.

José Lucas ficará admirado com a protagonista. “Nunca vi onça mais bunita”, elogiará. A jovem não vai gostar de ter sido chamada desse jeito pelo peão. “Eu num sô onça!”. Debochado, o primogênito responderá: “só quando fica com reiva!”.

A insistência do peão em tentar conquistar Juma vai deixar todos os moradores da fazenda desconfortáveis. Mas Jove pode ficar tranquilo, pois o rapaz irá se interessar por Irma (Camila Morgado) ao longo da narrativa e ficará com ela no final da trama, após a ruiva ser abandonada por Trindade (Gabriel Sater).

