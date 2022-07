Juma vira onça em Pantanal: após fuga, jovem vai se transformar de novo

Personagem de Alanis Guillen não aceitou as ordens do sogro, virou onça e fugiu da fazenda.

Juma vira onça em Pantanal quando se sente ameaçada ou está com a famosa “reiva”. No capítulo desta quarta-feira (27), a personagem descobriu uma dura verdade sobre Joventino, o que resultou em uma confusão na fazenda de Zé Leôncio. O fazendeiro tentou manter a jovem presa até o retorno do personagem de Jesuíta Barbosa, mas seu plano deu errado.

Juma vira onça em Pantanal para fugir da fazenda de Zé Leôncio

Para quem perdeu o capítulo desta quarta-feira, dia 27 de julho, Juma vira onça em Pantanal porque descobriu que Jove mentiu para ela e o Velho do Rio. A moça escutou uma conversa do sogro com Filó e Mariana e ficou sabendo que Jove viajou para revelar uma foto do Velho do Rio, na tentativa de provar para o pai que a entidade é seu avô Joventino. Tudo isso sem a permissão do guardião, é claro. Por conta disso, a moça acusou o marido de traição e decidiu ir embora da fazenda.

Enquanto Juma arrumava suas malas, Zé Leôncio tentou impedir a moça, que está grávida. O pecuarista reclamou: “você pode achar que você quiser, mas não posso deixar você sair dessa casa nessas condições”. “E você vai fazer o que? Vai me pegar e me ferrar como faz com seus bois?”, retrucou a moça.

“Nem que eu tenha que te trancar nesse quarto, mas você só sai daqui quando meu filho voltar”, ameaçou o rei do gado. Os dois continuaram discutindo, Juma disse que não tem dono e que faria o que quisesse, mas Zé Leôncio se negou a atender os pedidos da moça. Em seguida, ele saiu do quarto e trancou a jovem.

Juma gritou e bateu várias vezes na porta, ela avisou que ia virar onça, mas ninguém levou a ameaça a sério. Zé Leôncio então foi até as escadas da casa e conversou com Filó e Mariana por poucos minutos, até que escutaram rugidos. A presença de uma onça na casa foi chocante para todos e Zé Leôncio já tratou de arrancar uma arma para se defender.

No mesmo instante, Muda veio da cozinha – já sabendo que a onça se tratava de Juma – e pediu que Zé Leôncio não machuque sua amiga. Em seguida, o pai de Jove vai até o quarto em que Juma foi trancada e encontra tudo revirado, a janela aberta e marcas de garras de onça na cama. O personagem de Marcos Palmeira fica incrédulo com a possibilidade de sua nora realmente ter se transformado no animal e o capítulo acaba.

Nos próximos episódios da trama, todos ficarão preocupados com Juma, que não dará notícias após a fuga. Zé Lucas vai atrás da moça para garantir sua segurança e ficará na tapera a espera da jovem. Depois de um tempo, Juma dará às caras. O cunhado vai prometer ajudá-la e dirá que ninguém vai força-la a sair de sua tapera. Juma vai agradecer o apoio e os dois vão se tornar próximos, ela até permitirá que ele passe a morar com ela na tapera.

Veja como foi descoberta de Juma sobre a traição do marido:

Juma vai virar onça de novo na novela?

Juma vira onça em Pantanal novamente no futuro da novela. O momento será de tensão e ela vai se transformar para se proteger de Solano, um matador de aluguel contratado por Tenório que ainda não deu às caras nos capítulos do folhetim. Interpretado pelo ator Rafa Sieg, o jagunço será contratado pelo vilão para acabar com toda a família Leôncio. O objetivo do personagem de Murilo Benício será conquistar todas as terras de Zé Leôncio.

Se as cenas de 1990 se repetirem, esse matador de aluguel tentará machucar Juma durante a fase final da gestação da moça. A garota não perceberá que está sendo vigiada pelo mau-caráter e será encurralada por ele na tapera após voltar de uma caçada. O homem vai ameaçar Juma e dirá que vai aguardar pelo nascimento do bebê, pois pretende matar a criança antes de acabar com a vida de Juma.

A personagem de Alanis Guillen não vai deixar que as ameaças se concretizem, Juma vira onça em Pantanal e então mata o jagunço. No dia seguinte, ela tenta se livrar do corpo do matador de aluguel, quando se depara com Tibério e Muda. Os dois perguntam o que aconteceu e ela não dá detalhes, apenas conta que ele foi morto por uma onça durante a noite.

Relembre – Quando foi a primeira vez que Juma virou onça?

A primeira vez que Juma vira onça em Pantanal foi em um capítulo que foi ao ar em abril, o segundo mês de exibição da novela. A moça se transformou para se proteger de um caçador. Na cena, o mau-caráter encontrou Juma e Muda em um banho de rio e apontou uma arma para as personagens de Alanis Guillen e Bella Campos.

Enquanto as moças estavam na mira da espingarda, o caçador as ameaçou e disse que abusaria de ambas. Juma não demorou para agir, se transformou em onça e atacou o homem, imediatamente arrancando a orelha do carrasco. Juma não chega a matá-lo, mas ele sobrevive por poucos minutos, pois corre ensanguentado e desesperado até a água e é devorado por piranhas.

Veja como foi a cena:

