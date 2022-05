Quem é o diabo na novela Jesus: personagem foi vivido por atriz

Mayana Moura é quem é o diabo na novela Jesus. A famosa precisou raspar a cabeça e passou por uma transformação física no intuito de ficar assustadora. Atualmente em reprise na Record TV, Jesus já foi ao ar duas vezes e ganhou quase 200 capítulos em sua exibição original.

Quem é o diabo na novela Jesus?

O diabo da novela Jesus é interpretado pela atriz Mayara Moura, carioca de 39 anos de idade. Cerca de um mês antes do início das gravações do folhetim, a famosa precisou raspar o cabelo e as sobrancelhas.

Além de precisar mudar radicalmente a aparência, a atriz também passou por perrengues nas gravações. Mayana gravou algumas cenas da novela no Marrocos e sofreu com o calor de mais de 50 graus do lugar. Em papo com a Veja, em julho de 2018, a atriz contou que seu figurino pesava mais de 7 quilos e por isso era um desafio aguentar o calor enquanto filmava no deserto.

A escolha da atriz pode ser curiosa para quem esperava por um homem no papel do anjo caído, mas Mayana afirma que seu personagem não é uma garota na trama. “Ele é um menino andrógino, não uma menina”, comentou a famosa sobre a caracterização do diabo, na mesma entrevista que cedeu para a Veja em 2018.

Para conseguir criar o personagem, a atriz que faz o diabo da novela Jesus disse que se inspirou no polêmico cantor norte-americano Marilyn Manson e escutou a música Angel with the Scabbed Wings para “entrar no clima”.

O diabo da novela Jesus foi o último personagem da atriz nas telinhas, desde então ela está afastada da TV. Atualmente Mayana Moura tem se dedicado a carreira de empreendedora, a atriz tem sua própria marca de beleza: a Mayana Beauty.

Antes deste último trabalho na televisão, como o diabo da novela Jesus, Mayana já havia atuado em outros folhetins, além de séries e filmes. A primeira aparição da carioca na frente das câmeras foi com Minha Nada Mole Vida na Globo, em 2006.

Depois ela esteve em dois curtas, 14 Bis (2006) e Eletrotorpe (2008), até que ganhou papel em Casos e Acasos (2008). Pouco depois, esteve no filme Elvis & Madona (2010) e então trabalhou em uma novela pela primeira vez: Passione (2010 – 2011), de Silvio de Abreu.

Em seguida, ela atuou em Força-Tarefa (2011), Guerra dos Sextos (2012), O Tempo e o Vento (2013), Buuu: Um Chamado para aventura (2015), Tempo de Amar (2017 – 2018) e por último como o diabo da novela Jesus (2018 – 2019).

Veja como foi a transformação física de Mayana Moura para ser o diabo da novela Jesus:

Quantos capítulos tem Jesus da Record?

Originalmente, a novela Jesus teve 193 capítulos no total. A trama ficou quase um ano no ar, de 24 de julho de 2018 a 22 de abril de 2019 nas telinhas da Record. Atualmente, o folhetim é reprisado pela terceira vez pela emissora. Desta vez, o canal de Edir Macedo resolveu reeditar algumas partes da atração e exibir no formato de série, de maneira parecida com o que aconteceu com A Bíblia.

Por conta disso, o número de capítulos da reexibição de Jesus pode ser diferente. A nova reprise pode ganhar menos tempo no ar, porém, se houver sucesso, a Record também pode estender a quantidade de meses da novela Jesus nas telinhas. Entre 2020 e 2021, o sucesso de Gênesis fez com que a emissora reeditasse boa parte da trama, para que a produção permanecesse por mais tempo no ar.

