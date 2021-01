Veja os lançamentos da Amazon Prime Video em janeiro de 2021

Embora seja uma das maiores players no mercado de streaming, a Amazon Prime Video ainda realiza poucos lançamentos mensais em comparação a concorrentes como Netflix e Disney+. Mas isso não quer dizer que o catálogo da empresa não seja bom. Por isso, listamos abaixo todos os lançamentos da Amazon Prime Video em janeiro de 2021:

Novas séries – lançamentos da Amazon Prime Video

Supernatural (já disponível)

Após longos 15 anos de sucesso no ar, a série Supernatural chegou ao seu fim em novembro de 2020. Como resultado da longevidade desta produção de 327 episódios, o seriado se tornou a série de ficção científica mais longeva da história da televisão. A temporada final chegou na hora certa, pois as histórias de Supernatural estavam começando a se esgotar.

Caso você ainda não conheça a série (e consegue se comprometer com 15 temporadas), Supernatural pode ser uma opção interessante para assistir. O enredo acompanha as viagens de Sam e Dean Winchester, dois irmãos que combatem criaturas sobrenaturais ao redor dos Estados Unidos.

American Gods (11 de janeiro)

American Gods é outra série que ganha uma nova temporada dentro dos lançamentos da Amazon Prime Video em janeiro. A série é baseada no best-seller escrito por Neil Gaiman, criador de histórias como Good Omens e Sandman. O enredo é interessante, pois mostra uma guerra entre dois grupos de deuses: os velhos da mitologia e os novos deuses surgidos da tecnologia moderna.

A trama desenrola-se ao redor de Shadow Moon, um ex-presidiário que descobre ser filho do Deus supremo, Mr. Wednesday. Surpreendentemente, a história da terceira temporada desdobrará o desenvolvimento de Shadow Moon e trará a presença de Orixás. Pode não ser um programa que não agrade a todos, mas com certeza pode ser divertido.

La Jauría (29 de janeiro)

Dentre os lançamentos da Amazon Prime Video em janeiro, La Jauría é a única série estreante. Ela foi lançada em julho do ano passado, mas só chega ao Brasil em 29 de janeiro. O enredo em uma história real e na investigação policial a um aplicativo chamado La Jauría.

Segundo a sinopse oficial, “o thriller psicológico acompanha o sumiço da estudante Blanca Ibarra (Antonia Giesen), que realizava protestos na escola religiosa Santa Inés. O desaparecimento da jovem despertará o centro das atenções da sociedade e também o desejo da polícia em solucionar este misterioso caso que, ao passo das investigações, tudo aponta que haja o envolvimento de uma rede de abuso contra mulheres.” Certamente é um lançamento interessante para fãs de investigações policiais e séries inspiradas em fatos reais.

Novos filmes – lançamentos da Amazon Prime Video

The Poison Rose (já disponível)

Com John Travolta e Morgan Freeman, The Poison Rose é um suspense que envolve investigação e assassinatos. Na trama, Travolta interpreta Carson Phillips, um detetive particular que deve correr contra o tempo em uma investigação, pois sua filha é a principal suspeita pelos assassinatos. O filme não foi sucesso de crítica, mas pode ser uma opção interessante para matar tempo.

The Secrets We Keep (já disponível) – lançamentos da Amazon Prime Video

Mostrando as dificuldades da vida após a Segunda Guerra Mundial, The Secrets We Keep é mais um incrível suspense na lista de lançamentos da Amazon Prime Video. Na história, Maja vive em uma pequena cidade dos EUA e decide sequestrar seu vizinho, pois acredita que ele tenha cometido crimes de guerra.

The Assistant (já disponível)

The Assistant é certamente o principal lançamento da Amazon Prime Video em Janeiro. O filme com a incrível Julia Garner pode ser um dos participantes do Oscar 2021, pois sua história é muito relevante. O enredo acompanha Jane, uma assistente de um magnata do entretenimento. Conforme a personagem de Garner “segue sua rotina diária, ela começa a perceber todos os abusos que envolvem seu ambiente de trabalho e sua posição profissional.” O filme é uma forte aposta no Oscar, pois foca em um problema muito atual e prejudicial à cultura de Hollywood.

10 Horas para o Natal (já disponível) – lançamentos da Amazon Prime Video

Surpreendentemente, um dos lançamentos da Amazon Prime Video em janeiro é um filme de Natal – um pouco atrasado, não? De toda forma, o filme infantil acompanha três irmãos que se cansam de passar o Natal sem diversão após a separação dos pais. Como resultado, eles “bolam um plano para tentar reunir a família novamente e, assim, relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel.”