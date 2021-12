Noca revela ter outro filho em Um Lugar ao Sol

Nos próximos capítulos de Um Lugar ao Sol, um segredo do passado de Noca (Marieta Severo) virá à tona. Lara (Andreia Horta) encontrará a imagem de uma santa, que pertence à sua avó, que terá uma mensagem enigmática gravada em sua base. A esposa de Mateus (Danton Mello) irá confrontar a matriarca.

Noca tem outro filho em Um Lugar ao Sol?

Em “Um Lugar ao Sol”, Lara descobrirá uma mensagem escondida embaixo da imagem de uma santa. “Protege meus filhos, Jerônimo e Clarice”, lerá a personagem. A cozinheira estranhará o texto, já que sempre acreditou que sua mãe, que faleceu em um acidente de carro, fosse a única filha de Noca.

É então que Lara decide confrontar a avó. Sem saber o que dizer para a neta, a dona do restaurante mente e diz que Jerônimo morreu quando ainda era criança. “Não falei porque é difícil falar até pra mim mesma. Perder um filho pequeno é muito duro”, vai desabafar.

“Tua mãe era pequena. Ele era recém-nascido”, dirá Noca ao ser questionada por Lara quando isso aconteceu. A ex-noiva de Christian (Andreia Horta) tentará obter mais informações, mas avó encerrará o assunto.

Haverá um flashback do passado de Noca em que será mostrada a mulher tentando embarcar em uma rodoviária com um garoto pequeno no colo. Porém, antes que ela pudesse ir embora, um grupo de homens aparece e leva a criança, apesar das súplicas da moça. Ela entra sozinha no ônibus e vai embora.

Noca desconfia que Christian esteja vivo

Além de cozinhar muito bem, Noca também é taróloga. Desde o início da novela, as cartas da matriarca apontam que Christian (Cauã Reymond) está vivo.

Nos próximos capítulos, a cozinheira ficará desconfiada novamente. Isso porque Christian/Renato decide ir até o restaurante aberto por Noca e Lara, e fica assistindo a movimentação de longe.

Ele acaba sendo visto por Geize (Stella Freitas), que conta tudo para a dona do empreendimento. “Tem coisa mal contada nessa história. Ainda que tenha sido o irmão do Chris, o tal do Renato… Eu tranquei o baralho na gaveta pra não ter que ver mais aquilo…Estou falando dele. Do amor da vida da minha neta. É eu jogar o tarô e ele aparece. Mas aparece vivo”, pensará Noca.

