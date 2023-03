Leonel morre na novela Amor Perfeito? Público cria teoria

Leonel morre na novela? Personagem teve enterro com caixão fechado - Foto: Reprodução/Globo

O personagem de Paulo Gorgulho descobriu a traição da esposa Gilda e por isso levou dois tiros da mulher. Todos na trama acreditam que Leonel morre na novela Amor Perfeito e até seu enterro foi realizado. Porém, na web o público desconfia que o personagem voltará a aparecer no futuro do folhetim.

O que deixou o público com a pulga atrás da orelha foi o empresário ter sido enterrado com o caixão fechado no segundo capítulo de Amor Perfeito. Por isso, surgiram teorias que o ricaço está na verdade vivo e irá retornar para se vingar de Gilda e Gaspar.

"O Leonel foi enterrado com o caixão fechado. Ele está vivo e vai voltar pra se vingar da Gilda. Pode servir o clichê bem servido, Duca Rachid", opinou um noveleiro. "Quem é noveleiro sabe, se o caixão está lacrado, há grande chances do personagem não ter morrido... Leonel pode estar vivo e voltará no final, para ajudar a inocentar a filha", disse outro.

"Esse negócio de só o assistente do médico ter visto o Leonel e tentado salvar, o caixão fechado, sei não heim.

Capaz dele estar vivo e de alguma forma ter combinado com o médico pra fingir a morte dele e levar uns anos até se recuperar pra desmascarar Gilda e Gaspar", comentou outro telespectador nas redes.

Por enquanto, a novela não tem dado pistas sobre essa suposição dos fãs da trama. No entanto, a possibilidade existe, já que o corpo de Leonel não foi de fato mostrado ao público. Vemos o personagem no hospital após a cirurgia que removeu a bala que o atingiu, mas em seguida só o que é mostrado é o caixão fechado do ricaço durante o enterro.

A desculpa usada no hospital para a escolha do caixão é devido ao tiro que o personagem de Gorgulho levou no rosto, o que de acordo com os funcionários, o deixou desfigurado.

Marê ficará quanto tempo na prisão por morte de Leonel?

Marê (Camila Queiroz) é acusada injustamente pela morte do pai e ficará na prisão por oito anos. A jovem é alvo dos planos sujos de Gilda, que incriminará a moça e ainda subornará delegado Albuquerque (Beto Militani) para manter a mocinha a qualquer custo na cadeia.

Como Marê se separou de Orlando (Diogo Almeida) pouco antes do crime, devido a uma armação de seu pai para separar os dois, ela não terá o apoio do médico, que se muda para o Canadá durante este período.

O personagem de Diogo Almeida não sabe que a ex-namorada foi parar na cadeia porque teoricamente Leonel morre na novela e muito menos que ela está grávida de um filho dele. Marê dará a luz na cadeia e irá se separar de seu bebê.

Oito anos então vão se passar, Marê conseguirá sair da cadeia e terá duas missões: limpar seu nome ao desmascarar os verdadeiros criminosos e encontrar o filho. Ela ainda não sabe, mas o menino, Marcelino (Levi Asaf), foi acolhido na Irmandade Irmandade dos Clérigos de São Jacinto e tem o sonho de conhece-la.

Quem morre na novela Amor Perfeito?

Até agora, o que a trama indica é que Leonel morre na novela Amor Perfeito. Além dele, mais um personagem se foi nos primeiros capítulos da trama. O pai de Orlando, Virgílio Lopes (Christovam Neto), estava muito doente e faleceu no episódio de estreia do folhetim.

Antes, Virgílio se despediu do filho e revelou para Orlando sobre o golpe que sofreu de Leonel há muitos anos. Ele revelou detalhes que rapaz não tinha ideia. "Essa história nos trouxe muito sofrimento meu filho. Até meu nome tive que mudar", contou o personagem, que trocou o nome para José Gouveia após deixar a cidade de São Jacinto.