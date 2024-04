No segundo episódio da temporada, que vai ao ar nesta quinta-feira, 25 de abril, o Linha Direta relembra o caso de do ex-líder religioso Jair Tércio Costa, condenado a 17 anos e seis meses de prisão em regime fechado por cometer crimes sexuais. Ele está foragido.

Qual o caso do Linha Direta de hoje?

Linha direta hoje mostra caso de jair tércio, o falso profeta

Em 2020, após investigação do Ministério Público da Bahia, o então líder espiritual Jair Tércio Costafoi condenado pelos crimes de abusos sexual e psicológico contra, ao menos, 14 mulheres - inclusive menores de idade.

O homem ficou conhecido na região por criar uma seita, com retiros espirituais promovidos por ele mesmo.

De acordo com matéria do G1, publicada à época da investigação do MP-BA, a primeira denúncia contra Jair Tércio foi por violência de gênero, violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e lesão corporal por ofensa à saúde mental, contra quatro vítimas.

Que horas começa o programa hoje?

O Linha Direta começa às 23h15, horário de Brasília, logo após a série Os Outros. O programa tem duração de 1h10, e será seguido do Jornal da Globo.

Essa é a segunda temporada do programa apresentado por Pedro Bial, que apresenta semanalmente crimes que mobilizaram o país. O tema central costuma ser um caso que já foi resolvido pela polícia e outro que ainda está em aberto.

Um número para denúncias anônimas é disponibilizado caso o público tenha informações que possam levar a prisão dos foragidos.

Além da exibição na TV, também é possível ver o Linha Direta pelo Globoplay. Quem perder o episódio pode assisti-lo posteriormente na plataforma de streaming, mas é necessário ser assinante de um dos planos pagos para ter acesso.

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone, se preferir;

Passo 2: no canto superior direito, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência. Caso você já seja cadastrado, basta fazer login.

Passo 3: selecione um dos planos disponíveis.

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure por 'Linha Direta' no campo de busca.

