Lívia Andrade na Globo: quando ela estreia no Huck?

O trabalho de Lívia Andrade na Globo começou no último domingo, dia 28 de agosto de 2022. A famosa pisou no palco do programa de Luciano Huck como contratada fixa do canal pela primeira vez e a partir de agora será uma das integrantes de um dos quadros do Domingão.

Estreia de Lívia Andrade na Globo

A estreia de Lívia Andrade na Globo foi no programa Acredite em Quem Quiser do Domingão com Huck. Ao ser chamada no palco, Luciano Huck brincou e disse que a famosa – que passou cerca de duas décadas no SBT – não havia errado de endereço.

Lívia agora é uma funcionária fixa da casa e em seu primeiro desafio no quadro do Domingão, precisou descobrir ao lado dos colegas de bancada Padre Fábio de Melo e Déa Lúcia, mãe do falecido humorista Paulo Gustavo, quem entre os três convidados do Acredite em Quem Quiser disse a verdade ao contar que ficou com uma barata durante 30 horas no ouvido.

Em entrevista a Quem, publicada no dia de estreia de Lívia Andrade na Globo, a apresentadora rasgou elogios para os novos patrões e agradeceu o carinho que recebeu. “Não poderia ter sido melhor recepcionada. Foi muito além do que eu imaginava. A família do Domingão com Huck é incrível, todos os produtores. Me senti muito acolhida desde o momento da minha chegada. Estava todo mundo me esperando. Eu estava chegando tímida ali, reconhecendo o território. Foi muito bacana”, disse.

Em matéria exclusiva de Fábia Oliveira em coluna no Em Off, do IG, a jornalista revelou que os planos para Lívia Andrade na Globo são que a famosa fique no Domingão até 2023. Segundo as informações de Fábia, Lívia tem um contrato de cinco meses que termina no final deste ano, no entanto, ela já estaria cotada para o quadro Dança dos Famosos, a partir de março do ano que vem.

A estreia de Lívia Andrade na Globo foi com um look da grife italiana Miu Miu. Segundo o site oficial da emissora, a peça custa R$ 40 mil. Veja como foi o programa:

Salário de Lívia na Globo é menor

Ainda segundo a jornalista Fábia Oliveira do IG, , o cachê de Lívia Andrade na Globo é R$ 10 mil por mês, o que é abaixo do que ela costumava ganhar no SBT. Na emissora de Silvio Santos, a famosa recebia por volta dos R$ 35 mil. Em entrevista ao jornalista Roger Turchetti em abril de 2022, Silvio Santos contou que Lívia deixou o canal, pois era muito “cara” para os padrões do SBT.

Porém, de acordo com Fábia, Lívia aceitou o salário menor, pois é esperado que o valor da famosa em campanhas publicitárias e posts patrocinados nas redes sociais suba já que agora ela terá mais visibilidade na TV Globo.

Antes de migrar para a emissora do “plim plim”, Lívia Andrade foi contratada pela Band para apresentar um programa de música. Porém, o projeto não foi para frente e em meados de junho deste ano, o programa foi cancelado. Poucos meses depois, ela anunciou oficialmente em suas redes sociais a ida para a emissora de Luciano Huck para trabalhar no Domingão.

Após sua estreia no programa, a famosa publicou no Instagram um vídeo com o trecho de sua entrada no palco e escreveu: “você vai ter o que você merece, aguarde.

