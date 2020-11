Além de ser uma produção de sucesso, Killing Eve nos inspira com os incríveis looks de Villanelle, a serial killer que, ironicamente, encanta os espectadores.

Killing Eve é uma série de produção da BBC America e transmitida pela Globoplay que conta a história de uma investigadora que precisa prender uma serial killer.

Então, uma grande perseguição por Villanelle se inicia e torna-se sangrenta. Mas, ao longo da trama, a perseguição torna-se uma obsessão mútua, onde investigadora, Eve Polastri, interpretada por Sandra OH, desenvolve um sentimento confuso pela criminosa. E vice-versa.

Assim, a série é uma trama empolgante e eletrizante. Além disso, você vai se encantar pelos looks de Villanelle, uma serial killer muito estilosa.

Villanelle, uma vilã diferente

Apesar de ser uma vilã, a serial killer cria um certo vínculo com a investigadora Eve, que não consegue mais viver sem Villanelle.

Com uma atuação impecável, Jodie Comer, que interpreta a vilã, desperta nos espectadores diversas emoções que vão desde medo à diversão.

Mas, além da atuação, o seu estilo chama muita atenção. Villanelle tem uma paixão por moda e usa o seu estilo para dar um ar mais fashionista aos seus disfarces.

Os looks de Villanelle

Mas, o que tem de tão especial no estilo de Villanelle?

É simples: a complexidade da relação da serial killer com a moda nos encanta. Isso porque, desde o início da série, Villanelle está sempre estilosa, até mesmo quando comete os seus assassinatos.

Diferente de outras séries sobre serial killers, Killing Eve não traz uma matadora clichê, que está sempre de preto ou tem uma espécie de “uniforme” para matar.

A série, de Phoebe Waller-Bridge, a Fleabag, traz uma personagem que sente prazer em estar na moda, que, a cada assassinato, busca aprimorar o seu estilo.

O terno nos looks de Villanelle

A serial killer sempre tem um terno curinga para deixar o look com estilo mais social, contemporâneo. A alfaiataria é uma das apostas de Villanelle em seus looks.

Mas, não estamos falando de ternos básicos. Os ternos estampados, listrados ou com acessórios anexados estão na lista dos melhores looks de Villanelle.

Os terninhos e blazers de Villanelle são apaixonantes. Coloridos ou não, ela sempre consegue ornar muito bem com outras peças.

Na foto acima, (spoiler), Villanelle aposta em uma combinação de terno com uma peça de renda transparente para o seu casamento.

Chamando atenção

Outra característica do estilo de Villanelle é a aposta em looks de passarela. As tendências mais chamativas, com muito volume, que a gente só vê nos desfiles de moda, estão presentes no guarda-roupa da vilã.

Mesmo sendo uma serial killer, Villanelle não busca discrição. Ela gosta de chamar atenção por onde passa. Por isso, ela se torna tão diferente dos personagens que costumamos conhecer em séries do mesmo gênero de Killing Eve.

Acessórios e penteados

Além das peças de roupa deslumbrantes, Villanelle está sempre apostando em acessórios para complementar o estilo. Brincos exagerados, lenços e cintos fazem parte das combinações da personagem.

Além disso, Villanelle está sempre com penteados bonitos, principalmente coques. Assim, ela consegue caprichar ainda mais no visual.

Estilo retrô

Entretanto, Villanelle não está apenas seguindo tendências, ela também aposta em looks mais retrô, transgressivos. O look abaixo, por exemplo, nos remete aos anos dourados.

Então, vestidos mais vintage, com um toque saudoso, também fazem parte do estilo peculiar da serial killer.

O básico, mas nem tanto

Mas, nem só de looks chamativos vive o guarda-roupa da assassina. Em muitas cenas, Villanelle aposta em looks básicos, com jaqueta. Mas, não são tão básicos assim. Com cores diferentes e penteados que complementam, ela consegue deixar qualquer look estiloso.

Estampas

Villanelle sempre está usando estampas para deixar os seus looks mais felizes. No verão, as flores são as suas estampas preferidas.

Assim, nós podemos ver Villanelle ousando nas estampas, como estampas geométricas ou estampas de poá e até mesmo misturando-as.

Assim, o estilo de Villanelle é uma forma de humanizar um pouco mais a vilã da série, que, parece não ter um pingo de humanidade.

Então, você se apaixonou pelos looks de Villanelle? A serial killer tornou-se ícone da moda nas telinhas. Os looks da vilã são um motivo para assistir a essa série incrível.

Se você não assistiu Killing Eve, está perdendo tempo! A série, premiadíssima, promete episódios eletrizantes e atuações impecáveis.