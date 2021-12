Lota dá cutucada em governo Bolsonaro em Nos Tempos do Imperador

Nos Tempos do Imperador vai fazer mais uma crítica ao governo Bolsonaro, agora por meio de uma fala de Lota (Paula Cohen). Nos próximos capítulos, a viúva irá repetir uma frase dita pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. As informações são do Notícias da TV.

Em Nos Tempos do Imperador Lota fala em “passar a boiada”

Em cenas previstas para irem ao ar na próxima quinta-feira (16), Lota irá visitar o sítio deixado de herança por Batista (Ernani Moraes) para Bernardinho (Gabriel Fuentes). “Parece que a propriedade é grande. Até onde será que vai?”, dirá o filho da baronesa.

“Até onde a cerca chegar! Com o tempo, vai mudando a cerca até passar a boiada do vizinho para o lado de cá”, responderá Lota, reproduzindo a frase dita por Ricardo Salles durante a pandemia de covid-19.

A polêmica expressão foi dita durante uma reunião ministerial em abril deste ano, tornada pública pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, o ex-ministro sugeriu o afrouxamento de leis ambientais enquanto a imprensa estava ocupada com a cobertura da pandemia. “Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só se fala de covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento (ambiental), e simplificando normas”, disse.

Em Nos Tempos do Imperador, Lota e Bernardinho ainda terão que enfrentar os posseiros que tomaram conta da região, que não querem devolver as terras para a família. “Ninguém nunca veio reclamar essas terras. É nossa e não vai ter Cristo que faça nós arredarmos o pé”, dirá um deles.

Críticas ao governo

Nos Tempos do Imperador vem fazendo uma série de críticas ao governo Bolsonaro. Recentemente, a novela colocou em cena Louzada (ator não divulgado), como um funcionário negacionista da área da saúde que chamou a epidemia de cólera de “doençazinha” – assim como Bolsonaro chamou a covid-19 de “gripezinha”.

Em outra ocasião, o folhetim fez uma referência a um vídeo de Damares Alves, Ministra das Mulher, Família e Direitos Humanos, em que a religiosa afirmou ter visto Jesus em cima de uma goiabeira quando criança. Na trama, Quinzinho (Augusto Madeira) se tornou um fanático religioso e disse ter encontrando com Cristo em um jabuticabeira.

Anteriormente, Dom Pedro II (Selton Mello) disse que preferia “gastar dinheiro com escolas do que com armas”, como uma crítica a política armamentista pregada por Bolsonaro.