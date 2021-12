Lota perde tudo após morte de Batista em Nos Tempos do Imperador

Lota (Paula Cohen) vai ficar viúva nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador, já que Batista (Ernani Moraes) será uma das vítimas da epidemia de cólera no Rio de Janeiro. No momento em que o testamento do Barão de Fervedouro for lido, a trambiqueira terá uma surpresa.

O que acontece com Lota após a morte de Batista em Nos Tempos do Imperador?

Lota e Batista há tempos já não eram mais felizes juntos. Desde que chegaram ao Rio de Janeiro, o pai de Nélio (João Pedro Zappa) se encantou por Lupita (Roberta Rodrigues), que se tornou cativa da família.

Os dois começaram a viver um caso escondido. No começo, tudo não passava de uma brincadeira para Lupita, mas a escrava acabou se apaixonando de fato pelo marido de Lota, e ele por ela.

Para se livrarem de Lota, eles contaram com a ajuda de Quinzinho (Augusto Madeira), que inventou a identidade de professor Papadopoulos para seduzir a ‘baroa’. De início, o plano deu certo, mas logo a mãe de Bernardinho (Gabriel Fuentes) descobriu a verdade.

Nas últimas semanas, Lota descobriu que o marido está tendo um caso com Lupita em Nos Tempos do Imperador. Para separar os dois, ela armou um plano com a ajuda de Borges (Danilo Dal Farra). A personagem de Paula Cohen também confessa que traiu Batista há anos atrás e que Bernardinho é filho de um escravo, o que abala toda a família.

Nos próximos capítulos, Batista será infectado pela cólera e ficará em estado grave. Poucos tempo depois, o barão falecerá. Em cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira (13), o tabelião fará a leitura do testamento e para a surpresa de Lota, seu ex-marido deixou a casa para Lupita.

Lota se revolta com Quinzinho e Vitória

A ‘baroa’ também irá se envolver em outra confusão. Lota vai flagrar um beijo entre Vitória (Maria Clara Gueiros) e Quinzinho, por quem se apaixonou quando ele estava sob a identidade do professor.

Ela fica revoltada quando descobre que os dois estão juntos, por acreditar que eles são irmãos. Em 17 de dezembro, sexta-feira, Clemência (Dani Barros) finalmente será encontrada e Lota conta para ela que Quinzinho e Vitória são amantes.