Lota Pindaíba de Nos Tempos do Imperador existiu?

Lota, interpretada pela atriz Paula Cohen, é a principal personagem do núcleo cômico da atual novela das seis. Algumas figuras da trama escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão existiram de fato na vida real, mas a maioria foi criada apenas para a ficção. Lota de Nos Tempos do Imperador existiu?

Lota Pindaíba não existiu de verdade. A personagem é fictícia e foi criada para compor as cenas de comédia do folhetim, assim como toda a sua família, Batista (Ernani Moraes), Nélio (João Pedro Zappa) e Bernardinho (Gabriel Fuentes).

O título que Lota conquistou na novela também não é real. Após fazer uma barganha com a imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella), a trambiqueira finalmente conseguiu o que queria: se tornar parte da nobreza.

Ela e Batista receberam o título de Barão e Baronesa de Fervedouro – pronunciado equivocadamente por Lota que se diz ser ‘baroa’. A honraria também não existiu na vida real, sendo os barões de Fervedouro uma mera licença poética.

Quem existiu na novela?

Apesar do grande número de personagens fictícios, Nos Tempos do Imperador traz muitas figuras históricas que de fato existiram e também exibe conflitos reais que aconteceram na história do país, como a Guerra do Paraguai.

Toda a família do imperador Dom Pedro II (Selton Mello) existiu: Teresa Cristina, Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao).

Luísa (Marina Ximenes), assim como seu marido e filho, Eugênio (Thierry Tremeroux) e Dominique (Gabriel Cabral), também são reais.

Outras figuras que viveram no Brasil de Dom Pedro são: Marquês de Caxias (Jackson Antunes), Solano López (Roberto Birindelli), Gastão (Daniel Torres) e Augusto (Gil Coelho).

A personagem Pilar (Gabriela Medvedovski) é inspirada nas primeiras médicas do Brasil, Rita Lobato e Maria Augusta Generoso Estrela. Já Tonico Rocha (Alexandre Nero) foi criado a partir de João Maurício Wanderley, barão que foi contra a abolição da escravatura no Brasil.