Lourenço (Rômulo Arantes Neto) é um personagem misterioso da novela das sete. O rapaz chega à trama como um ex-namorado de Luíza (Camila Queiroz), mas logo o público descobre que ele guarda um segredo. Além disso, o personagem se envolve com Cíntia (Bruna Spíndola). Afinal, Lourenço e Cíntia ficam juntos no final de Pega Pega?

Lourenço e Cíntia ficam juntos no final de Pega Pega?

Os pombinhos vão ter um final feliz na edição especial da trama de Claudia Souto. Em um primeiro momento, Lourenço tenta se reaproximar de Luíza, mas a mocinha deixa claro que está apaixonada por Eric (Mateus Solano).

Inclusive, ele irá contar para sua ex o seu segredo: “Eu sou da Polícia Federal. Desculpa, eu queria ter te contado isso antes. Na verdade, quando eu me afastei de você, eu tinha acabado de entrar para a polícia”.

Lourenço, na verdade, é um agente que está cuidando de investigar as falcatruas de Athaíde (Reginaldo Faria). “Eu estou investigando o Athaíde há mais de dois anos. Eu conversei com testemunhas, busquei provas, fui até a Suíça atrás de evidências. Esse cara está metido com venda de sentenças judiciais”, revela

O personagem fica muito triste com o fora que levou de Luíza, mas segue sua vida. É então que ele conhece Cíntia, camareira do Carioca Palace, e se apaixona por ela.

Em um primeiro momento, Cíntia fica preocupada com o fato dela ser uma funcionária do hotel e ele um hóspede, mas a diferença social não os separa.

No final de Pega Pega, os dois se rendem à paixão e terminam a novela juntos.

Quando termina Pega Pega?

A novela Pega Pega está prevista para terminar em 19 de novembro. A partir do dia 22, o público passa a acompanhar Quanto Mais Vida Melhor, folhetim inédito de Mauro Wilson.

A trama contará a história de quatro personagens que morrerão em um acidente de avião. Porém, ao chegarem ao céu, eles vão receber de Deus uma nova chance de retornar à vida, mas com uma condição: depois de um ano, um deles deve morrer de fato.

Os protagonistas serão interpretados Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta, Valentina Herszage e Mateus Solano. Outros nomes que estão no elenco são Júlia Lemmertz, Elizabeth Savalla, Marcos Caruso, Tato Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Jussara Freire e Ana Lúcia Torre.