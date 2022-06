Lúcia Alves é irmã de Sidney Magal? Entenda o parentesco

Muita gente questiona se Lúcia Alves é irmã de Sidney Magal em consequência da semelhança física entre os dois. Atualmente, a atriz está no ar na reprise da novela O Cravo e a Rosa (2000) em exibição na Rede Globo, na qual ela fez uma participação. Já o cantor segue carreira artística. Qual o parentesco entre eles?

Atriz Lúcia Alves é irmã de Sidney Magal?

Lúcia Alves e Sidney Magal não são irmãos. Os dois não possuem qualquer vínculo, apesar de se parecerem. A atriz é filha do bancário Almir Alves da Silva e da psicóloga Edy Pinheiro Alves, e nasceu em Belo Horizonte. Já a voz de ‘Meu sangue ferve por você’ nasceu no Rio de Janeiro.

A atriz voltou a chamar atenção do público durante a edição especial de O Cravo e a Rosa que está em exibição no horário vespertino da emissora. Na trama, ela interpreta a Dra. Hildegard, médica responsável por investigar as causas da mudez de Fábio (Carlos Evelyn), o Mudinho. É ela quem desmascara o personagem, sendo esse um dos momentos mais importantes da história.

Por onde anda Lúcia Alves?

Lúcia Alves hoje tem 73 anos de idade e está afastada da televisão desde 2013. Seu último papel foi em 2016, quando participou do seriado República do Peru, da TV Brasil, interpretando a personagem Memê. Antes disso, ela havia atuado na novela Uma Rosa com Amor, em 2010, do SBT.

Com mais de 40 anos de carreira, a atriz possui um extenso currículo na teledramaturgia. Ela foi a Índia Potira na primeira versão de Irmãos Coragem, em 1970. Nos anos seguintes, atuou em dezenas de novelas da Globo como Plumas e Paetês (1980), Ti Ti Ti (1985), Barriga de Aluguel (1990) e Tropicaliente (1994). Na emissora da família Marinho, seu último trabalho foi na sitcom Sob Nova Direção, em 2007. Em 2013, fez uma pequena participação na novela Joia Rara.

A atriz deu uma entrevista ao Jornal Extra em 2014 na qual reclamou sobre sua ausência na televisão e a falta de oportunidades. “Se você não está na TV , as pessoas acham que você está mal. Me perguntam: ‘você está morando onde?’ Como se tivesse na merda. Não passo necessidade. O fato é que não pintam papéis para minha idade, perdi contatos na Globo e os autores são novos”, disse.

Por onde anda Sidney Magal?

O cantor Sidney Magal segue carreira artística aos 72 anos. No ano passado, ele foi um dos participantes do The Masked Singer Brasil – o famoso foi o primeiro eliminado ao usar a fantasia de Dogão.

Magal tem mais de 50 anos de carreira na música. Seu primeiro álbum foi lançado em 1977, autointitulado. Foram mais de dez cd’s desde então, além de gravações ao vivo. Em 2017, ele comemorou o cinquentenário com o DVD ao vivo “Bailamos – 50 anos de Carreira”.

Além da carreira notória na música, ele também é ator e fez participações no cinema e na televisão. Magal esteve em nove longas-metragens – o último foi em 2017, no filme de comédia Ninguém Entra, Ninguém Sai. Outros títulos que contaram com a presença do famoso foram Magal e os Formigas (2016), Jean Charles (2009), Um Lobisomem na Amazônia (2005) e mais.

Também esteve em novelas. Sua última participação foi em Espelho da Vida, exibida em 2019 na Globo. Balacobaco (2013), Bang Bang (2005), Da Cor do Pecado (2004), Celebridade (2004) e Rainha da Sucata (1990) foram outros folhetins que contaram com a presença do ator em seu elenco.

Em 2016, foi um dos participantes da Dança dos Famosos. Magal também trabalhou com dublagem – emprestou a sua voz para personagens dos filmes Happy Feet: O Pinguim (2006), Happy Feet 2, Meu Malvado Favorito 2 (2013) e Divertida Mente (2015).

