O Cravo e a Rosa Hildegard: investigadora desmascara Mudinho?

Em O Cravo e a Rosa Hildegard ficou intrigada com a situação de Mudinho e resolveu investigar a origem dos problemas de fala do rapaz. A médica se dispôs até a realizar um tratamento de hipnose, o que pode desmascarar Fábio, que de mudo não tem nada. E será que a doutora descobre a verdade? Relembre o que acontece na novela de Walcyr Carrasco.

Em O Cravo e a Rosa Hildegard descobre farsa de Mudinho?

Em O Cravo e a Rosa, Hildegard não é quem desmascara Mudinho para Lourdes (Carla Daniel) e Bárbara (Virginia Cavendish). Na verdade, a médica é pega no flagra em um beijo com o rapaz e por isso acaba expulsa aos tapas pelas moças. Assim, ela perde o livre acesso ao jovem e acaba não tendo chance de descobrir a verdade e expor Fábio.

Após começar o “tratamento” que promete fazer Mudinho falar em O Cravo e a Rosa, Hildegard se interessa no rapaz. Certo dia, Lourdes e Bárbara estão desconfiadas de Hildegard e resolvem aparecer durante uma das sessões da dupla. As duas acabam vendo um beijo entre médica e paciente e fazem um barraco.

“Safada”, grita Lourdes. “Eu posso explicar, na verdade trata-se de uma técnica moderna, uma coisa muito avançada chegada de Paris. Trata-se o seguinte: a terapeuta, no caso eu, tem que criar assim uma certa intimidade com o paciente, para que ele possa a partir daí confiar mais”, tenta justificar em O Cravo e a Rosa Hildegard, mas as garotas não querem saber de desculpas.

Ambas começam a bater na médica com objetos, roupas, bolsas e tudo que encontram pela frente, para expulsar a terapeuta. “Para mim isso é safadeza”, reclama Lourdes enquanto se livra da médica. “Fora daqui”, diz Bárbara. “Sua safada, bandida”, diz Lourdes ao mandar Hildegard embora. A médica se frustra e deixa o local.

Alguns capítulos mais tarde, o Dr. Felisberto (Isaac Bardavid) entra em cena e diz que Hildegard é uma vigarista. O DCI conferiu todos os resumos da novela publicados pela Globo durante uma das reprises do folhetim e concluiu que depois de a personagem ser exposta por Felisberto, Hildegard não aparece mais no folhetim.

Quem desmascara Mudinho em O Cravo e a Rosa?

Quem desmascara Mudinho em O Cravo e a Rosa é Catarina. Na reta final da novela, depois que Mudinho não dá mais às caras e Lourdes e Bárbara querem descobrir o paradeiro dele, a personagem de Adriana Esteves faz um trato com as moças. Se elas ajudarem a impedir o noivado de Bianca (Leandra Leal), ela revelará o paradeiro do rapaz.

Como as jovens cumprem o prometido, Catarina faz o mesmo. A mulher de Petruchio (Eduardo Moscovis) conta que Mudinho está na antiga pensão de dona Dalva e que Dinorá tem morado no momento. Antes de ir embora, Catarina revela: “e tem só mais um detalhe… Não é mudo coisa nenhuma. Nunca foi, fala pelos cotovelos”. Ela deixa as moças chocadas e vai embora.

Assista a cena do momento:

Por onde anda a atriz Lúcia Alves?

Em O Cravo e a Rosa Hildegard, Lúcia Alves está com 73 anos de idade e afastada da televisão há alguns anos. De acordo com as informações do perfil da famosa no Instagram, Lúcia também é atriz coach, fonoaudióloga e e assessora de imprensa. Além disso, desde o início dos anos 2000, ela se tornou artista plástica e começou a pintar. A atriz chegou a fazer algumas exposições e vendeu quadros autorais.

O último trabalho de Lúcia Alves nas telinhas foi ao ar em 2015, a série República do Peru da TV Brasil. Antes disso, ela estava parada e havia feito apenas uma novela no SBT, Uma Rosa com Amor (2010).

Os últimos projetos de Lúcia Alves na TV Globo, emissora em que interpretou Hildegard em O Cravo e a Rosa, foram as séries: Toma lá, Dá Cá (2007), Sob Nova Direção (2007), A Grande Família (2006), Carga Pesada (2006) e A Diarista (2004 – 2005).

