Lúcia (Elizabeth Álvarez) vai pagar por suas maldades na reta final de Coração Indomável. Após passar a novela inteira tentando destruir Maricruz (Ana Brenda Contreras) a vilã irá enlouquecer e terá um final trágico após se envolver um acidente que custará sua vida. Lúcia morre em Coração Indomável? Veja o final da personagem abaixo.

Lúcia morre em Coração Indomável?

Na reta final de Coração Indomável, Lúcia começara a ter alucinações. Ela passa a ter visões com o avô de Maricruz, que morreu devido ao incêndio que a vilã causou.

Lúcia irá perceber que está ficando louca e perdendo a sanidade. Quando a visão acontece, a megera está em uma loja, e para se afastar do ‘fantasma’ do idoso, ela sai correndo do local o mais rápido possível.

A personagem chama um táxi, já que não tem condições de dirigir. Ela percebe que o motorista está indo muito rápido, além da velocidade limite. Apesar dos apelos de Lúcia, o motorista não diminui o ritmo e começa a fazer curvas perigosas.

O carro perde o controle e capota. Apesar do grave acidente, Lúcia não morre de imediato. Ela consegue sair do carro em chamas e grita por socorro. A vilã é levada para o hospital, mas não resiste aos ferimentos e morre.

Como assistir a novela do SBT

Coração Indomável é exibida de segunda a sexta-feira, às 17h30 (horário de Brasília). Para assistir, basta sintonizar no SBT no horário indicado.

Também é possível assistir pela internet, em www.sbt.com.br/ao-vivo. Basta clicar no vídeo que aparece na tela para ter acesso gratuito ao sinal da emissora.

Todos os episódios também ficam disponíveis no SBT Vídeos após a exibição na TV. Para ter acesso, basta realizar um cadastro gratuito na plataforma. É possível que os capítulos demorem alguns dias para serem disponibilizados.

