Luciana e César ficam juntos em Mulheres Apaixonadas?

Luciana e César vivem um breve romance em Mulheres Apaixonadas. Os personagens José Mayer e Camila Pitanga se aproximam enquanto a moça faz residência no hospital, deixando Laura (Carolina Kasting) furiosa e decidida a atacar a colega de trabalho sempre que possível. Os dois se envolvem, mas também se apaixonam por outras pessoas.

Luciana e César engatam caso em Mulheres Apaixonadas

César começa a se aproximar de Luciana logo que a jovem chega para fazer residência no hospital, o que obviamente desagrada Laura, amante do profissional de saúde. Depois de desavenças com Marina (Paloma Duarte), por conta de Diogo (Rodrigo Santoro), a moça arruma mais uma inimiga.

Depois de darem o primeiro beijo, o médico e a residente vão continuar se envolvendo, e o veterano até surpreende sua nova amada com um buquê de flores. Irritada por se sentir trocada, Laura não esconderá sua infelicidade e será demitida por César, que colocará Luciana no lugar da antiga amante.

O caso dos dois também mexerá com Helena (Christiane Torloni), que será procurada pela enteada para dar conselhos sobre o relacionamento com o médico. Por enquanto, a personagem de Camila Pitanga não sabe que seu novo namorado e a protagonista viveram um romance no passado e ainda são apaixonados.

O romance de Luciana e César se estende ao longo da trama, ao mesmo tempo que o médico se reaproxima de Helena. Sabendo que o homem nunca a amou de verdade, a jovem residente decidirá terminar o relacionamento de vez no capítulo 194.

Outro fator que influencia Luciana a terminar o relacionamento é uma carta enviada por Diogo (Rodrigo Santoro), que diz querer reencontrar a moça em Nova York. A residente faz César ler o texto que ela recebeu, transmitindo seu recado.

"Você tem um jeito único de terminar uma relação, com tamanha delicadeza que nem parece que ela acabou", diz o médico. "César, eu gosto muito de você. Tenho uma profunda admiração por você, isso não vai mudar nunca", começa a dizer.

Luciana prossegue afirmando que sabe que César nunca se apaixonou. "Você nunca se apaixonou pela Laura, nem por mim e nunca vai se apaixonar pela Tereza [Tila Teixeira] também. Nós todas sabemos disso", diz a residente.

"Eu já vivi uma paixão duas vezes seguidas, pela mesma mulher. E estou começando a viver essa paixão pela terceira vez", confessa César.

Com quem Luciana fica no final da novela?

Depois que os dois colocam um ponto final na relação, Luciana e César ficam livres para se entregarem às pessoas que eles realmente são apaixonados.

Luciana fica com Diogo, que retorna para o Brasil após uma temporada nos Estados Unidos - o ator Rodrigo Santoro se ausentou da trama pois foi convidado para participar de seu primeiro filme de Hollywood.

O rapaz volta para seu país apenas para reencontrar Luciana, que aceita ir morar com ele em Nova York. Os dois deixam o Brasil e vivem felizes para sempre.

Já César se casa com Helena. O médico pede a professora do ERA em casamento quando ela se queixa de não se ver o amado todos os dias. "A única maneira de nos vermos todos os dias, eu sei qual é", diz o médico. "É? Então me conta", questiona a diretora. "Casa comigo?", pergunta o homem.

A cerimônia de casamento de César e Helena acontece no último capítulo de Mulheres Apaixonadas e conta com a presença de quase todos os personagens do folhetim de Manoel Carlos.

