Lucinda morre na novela Terra e Paixão?

O vilão Antônio (Tony Ramos) fará de Lucinda (Débora Falabella) seu novo alvo em Terra e Paixão. O produtor rural vai ficar furioso ao ser preso por Marino (Leandro Lima) e, para atingir o delegado, usará a executiva, que ficará entre a vida e a morte.

Quem vai atirar em Lucinda em Terra e Paixão?

Lucinda vai levar um tiro em cenas previstas para irem ao ar na primeira semana de janeiro e correrá risco de morte, conforme divulgado no resumo do Gshow. A personagem deve permanecer alguns dias desacordada no hospital antes de ter seu destino traçado.

Quem dará a ordem para matar a executiva será Antônio, que será preso por Marino após ser descoberto como autor de outros crimes. A história que leva ao atentando contra Lucinda começa a se desenrolar a partir do capítulo de 26 de dezembro, terça-feira. Sabendo que o pai quer localizar o paradeiro de Aline (Barbara Reis), Caio (Cauã Reymond) traça um plano para enganá-lo, enquanto ele e a família vão passar o Natal no convento, onde está a viúva.

Ao saber que foi levado a uma pista falsa, Antônio pagará a Berenice (Thati Lopes) para descobrir onde a mocinha está, e ela conseguirá. Nesse momento, o produtor rural ordenará a Ramiro (Amaury Lorenzo) que vá atrás da mulher, mas, movido pelo amor e a pedido de Kelvin (Diego Martins), o capanga decide ajudá-la a fugir do patrão.

Antônio se sentirá traído e mandará seus outros funcionários darem uma surra em Ramiro, que quase morrerá. Além disso, ele conseguirá sequestrar Aline e dirá à rival que vai doar os bebês dela para a adoção.

E onde entra Lucinda nessa história? É que Marino vai descobrir que Antônio é o mandante do rapto da viúva e da agressão sofrida por Ramiro e levará o caso à imprensa. Finalmente, o rosto do poderoso estampará todos os jornais, o que levará a opinião pública a ficar contra o fazendeiro pela primeira vez.

O personagem de Tony Ramos vai ficar atrás das grades por poucos dias, já que seu poder e influência o livrarão da cadeia mais uma vez. Nas ruas novamente, Antônio não vai deixar barato e decidirá se vingar de Marino através de Lucinda, mandando um de seus capangas dar um tiro na mulher.

O atentado contra Lucinda só deve ir ao ar em 6 de janeiro, sábado. O matador contratado pelo crápula seguirá o carro do delegado e sua esposa e atingirá a presidente da Cooperativa com uma bala, que será levada para o hospital às pressas. Irene (Glória Pires) até tentará convencer o marido a voltar atrás, mas já será tarde demais.

O que acontece com Lucinda em Terra e Paixão?

A personagem Lucinda vai ficar em coma após ser baleada, já que o tiro acertará a cabeça da mulher logo depois do casamento de Anely e Natercinho (Daniel Rocha). Ainda não há informações sobre quanto tempo a executiva ficará desacordada.

Até agora, o que se sabe é que o sofrimento de Lucinda e da família deve se arrastar ao longo dos episódios que irão ao ar no começo de janeiro. No mesmo capítulo em que a cena será exibida, Marino também encontrará a arma de quem matou Agatha (Eliane Giardini) e prenderá um dos suspeitos pelo crime. O resumo não especula se há alguma ligação entre o mandante do atentado contra a executiva e a pessoa que pode estar envolvida na morte da vilã.

Nas redes sociais, o público torce para que Lucinda e Marino tenham um final feliz. Por serem um casal que conquistou a aprovação da audiência, é provável que o autor não mate a personagem.