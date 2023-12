Terra e Paixão: Petra arma emboscada e Dirceu é preso

Dirceu em Nova Primavera para trazer à tona o maior trauma da vida de Petra. A agrônoma não só se lembra de que ele é seu abusador, mas também precisa lidar com mais assédios do tio. Dessa vez, no entanto, a jovem reunirá forças para tomar providências contra o criminoso.

A jovem será extremamente hostil com o tio, que ficará preocupado com a reação da sobrinha, já que esperava que ela não se lembrasse do que aconteceu. Dirceu também tentará se aproximar de Graça, que ficará constrangida com a abordagem do homem; mais adiante, será revelado que a loira quase foi abusada pelo criminoso quando criança, mas conseguiu fugir do ataque.

O irmão de Irene vai importunar Petra, Graça e até mesmo Rosa antes de ser preso em Terra e Paixão. Em cenas que vão ao ar na próxima segunda-feira, 18, Graça e Petra vão falar pela primeira vez sobre os assédios de Dirceu, e as duas irão se unir para evitar que o pedófilo faça mais vítimas na cidade. Quem também se juntará às jovens será Anely (Tatá Werneck) e Flor (Letícia Laranja), que vão pensar em uma forma de desmascarar o criminoso.

Nas próximas semanas, o grupo monta uma armadilha para Dirceu usando Petra como isca. Eles serão orientados por Marino, que a essa altura já estará comandando a investigação contra o irmão de Irene.

Como Dirceu vai ser preso em Terra e Paixão?

Com a ajuda dos amigos, Petra vai atrair o tio para a beira do rio, onde arrancará dele a confissão do crime que ele cometeu há anos atrás. Nesse momento, Marino será avisado que está tudo certo para dar o flagrante no criminoso e assim Dirceu será preso.

O vilão dirá para Petra que, de fato, a violentou na infância, fazendo com que ela reaja. A cena será interrompida por Marino e pelos demais personagens do folhetim, que dará voz de prisão para o canalha e o levará diretamente para a delegacia.

Chegando lá, Dirceu irá encontrar Antônio (Tony Ramos), que ficará sabendo de todo o caso. A notícia também chegará em Irene que, revoltada com a situação, ameaçará tirar a vida do próprio irmão para fazer pagá-lo pelo mal que fez a sua filha.

Depois do tio ser preso, Petra fará questão de confrontar o criminoso na cadeia e colocar um fim na história que tanto lhe fez mal por tanto tempo.

Essas devem ser as últimas cenas de Dirceu na novela, já que não há mais menções ao personagem nos resumos das próximas semanas. A história de Petra agora deve focar em resolver a situação com Hélio, de quem a agrônoma está separada depois de descobrir que seu grande amor, na verdade, é filho de Agatha. No entanto, os dois devem ficar juntos no final.