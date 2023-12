Quem é Natercinho em Terra e Paixão?

O ator Daniel Rocha, de 33 anos, entra nos próximos capítulos de Terra e Paixão para interpretar Natercinho, filho de um ricaço que irá se apaixonar por Anely (Tatá Werneck). O rapaz aparecerá na trama ao longo das filmagens de "Rainha Delícia" após fazer um acordo com Tadeu (Claudio Gabriel).

Natercinho é filho de um fazendeiro rico, dono das locações onde será gravado o filme produzido por Tadeu e Enzo (Rafael Gualandi). O herdeiro verá Anely dando vida à personagem erótica e ficará interessado pela moça, o que fará com que ele proponha um acordo a Tadeu.

O herdeiro negociará com o ex-funcionário da Cooperativa e pedirá para contracenar com a Rainha Delícia em troca da permissão para que eles gravem nas terras de seu pai. O pilantra aceitará, anunciando o rapaz como o par romântico da personagem de Tatá Werneck.

Ao longo da empreitada, Natercinho até irá pedir a mão da moça em casamento, colocando em risco o namoro dela com Luigi. Anely, no entanto, vai tirar proveito da situação. Ela e o italiano decidem armar um plano para colocar as mãos na fortuna do herdeiro aproveitando o fato de que ele está louco de amor por ela.

As primeiras cenas do rapaz estão previstas para irem ao ar a partir de 16 de dezembro, sábado, conforme divulgado no resumo do Gshow. Ainda não há informações sobre até quando o personagem fica na novela.

Em sua página no Instagram, o ator Daniel Rocha publicou as primeiras fotos caracterizado. "Natercinho está vindo", escreveu na legenda e ganhou elogios do público da novela das nove. O artista estava afastado das novelas desde 2016, quando esteve em "A Lei do Amor", também no horário nobre da Globo. Seu trabalho mais recente foi no seriado "Vale dos Esquecidos" (2022), da HBO Max, e em "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu" (2022).

Natercinho e novos personagens de Terra e Paixão

Natercinho não é o único novo personagem de Terra e Paixão que entra na reta final para agitar a trama. Outros dois homens chegam na história para esclarecer alguns mistérios do folhetim e colocar um ponto final em dois dramas.

O primeiro é o criminoso Dirceu, vivido por Eriberto Leão, irmão de Irene (Glória Pires). Será revelado que foi ele quem abusou de Petra na infância, causando o grande trauma da vida da agrônoma. O bandido cometerá mais algumas atrocidades, como invadir o quarto da sobrinha, e será descoberto que Graça (Agatha Moreira) também fugiu de um ataque do pedófilo quando criança.

Apesar do gatilho que o tio lhe causa, Petra encontrará forças para se juntar a outras mulheres e colocará Dirceu na cadeia, evitando que outras meninas sofram do mesmo mal, incluindo Rosa (Maria Carolina Basilio).

O segundo personagem que chega na novela é o pai de Antônio (Tony Ramos), que ainda não teve o nome divulgado. O patriarca virá até Nova Primavera para revelar um segredo importante sobre o passado do fazendeiro, que o obrigará a devolver as terras para Aline (Barbara Reis). Os internautas suspeitam de que haja algum vínculo familiar entre o vilão e a viúva.

O pai do poderoso será interpretado pelo ator Lima Duarte, de 93 anos. O último trabalho do famoso na televisão foi em 2022, quando esteve na primeira fase de "Além da Ilusão", folhetim das 18h.

Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024. A partir do próximo mês, o público acompanha o remake de "Renascer", adaptado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.